{Economizar até 95% na conta de energia pode parecer utópico. Mas não é, graças à energia elétrica fotovoltaica. A Boltz Engenharia oferece a tecnologia para instalação em residências e indústrias de diferentes portes – uma saída que também tem como benefício não poluir o meio ambiente.

A “mágica” do custo quase zero se dá pelo fato de ser um investimento com retorno, em que as parcelas do financiamento da instalação ficam no valor médio da conta de energia usual. Após o fim do financiamento, cujos prazos variam, o cliente passa a desfrutar da economia proporcionada pela energia fotovoltaica.

A Boltz Engenharia faz instalações de painéis solares com eficiência garantida de 25 anos, com aproximadamente 80% de sua capacidade total.

Os proprietários Thiago Lucas (engenheiro eletricista) e Pedro Augusto (administrador) prestam os serviços de execução, como medição e monitoramento de consumo elétrico, inspeção de aterramento, sistema de gestão de energia, comissionamento e start-up, análise e assistência técnica de falhas do sistema, manutenção preventiva, preditiva e corretiva dos quadros elétricos e acompanhamento da obra e das instalações.

Um diferencial da empresa é que o cliente recebe um planejamento financeiro de quanto irá economizar pelos 25 anos e o que pode realizar com o dinheiro não gasto com energia. Além da valorização do imóvel e das empresas, os clientes têm a oportunidade de obter o selo verde pela sustentabilidade do produto.

Para os que possuem grandes imóveis como pousadas e fazendas, é possível construir usinas de energia para investimento, com a possibilidade de abater em contas de outros imóveis, desde que sejam do mesmo proprietário.

Passo a passo

Os orçamentos são gratuitos e realizados após a análise da conta de energia do imóvel. Depois é feita uma proposta, com opção de negociação de melhores condições de pagamento. São recolhidos os documentos e então acontece a instalação e o teste da usina fotovoltaica.

A homologação e a ativação são feitas junto à distribuidora de energia, que troca o medidor. Após a instalação, é realizado um monitoramento de economia em tempo real.

Os raios solares são convertidos em energia elétrica por módulos fotovoltaicos. Em seguida, a energia que foi gerada é direcionada para o inversor, que a transforma em energia alternada. Por fim, a energia elétrica é direcionada ao quadro elétrico do imóvel. O excedente gera créditos energéticos que podem ser utilizados em até 60 meses.

Serviços

Boltz Engenharia

Endereço: Rua Arantina, 128 – bairro Minaslândia

Telefone: (31) 2566 0300

Site: www.boltzengenharia.com.br

Instagram: @boltzengenharia