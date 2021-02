Conteúdo de responsabilidade de Celso Martins Santos

Encontrar uma maneira de aumentar a dinâmica produtiva e o desempenho das atividades no campo, em alguns casos, pode ser uma tarefa complexa. Porém, com o auxílio de ferramentas e maquinários adequados é possível melhorar de forma significativa os resultados da sua agricultura.

Isso porque em relação a otimização de tempo, agilidade e aumento dos lucros, existem inúmeros materiais que funcionam como verdadeiros aliados ao trabalhador rural. Afinal, eles servem justamente para deixar as atividades no campo menos complicadas. Além disso possibilitam e estimulam o cumprimento de prazos e demandas do mercado.

De modo geral, essas ferramentas, ou implementos agrícolas, são equipamentos que devem ser acoplados a um sistema de tração, como tratores, feitos para dar ritmo às atividades rurais. Dessa forma, ajudam no manejo do solo e das culturas. Vale dizer que o uso de elementos como drones agrícolas, colheitadeira, adubadora e tratores mais modernos também são super bem vindos.

Atualmente, o mercado conta com muitos tipos de implementos, os três mais utilizados são:

● Arados: que tem como objetivo preparar o solo para o cultivo de plantas. Sendo assim, ele movimenta a camada superficial do solo, desencadeando o enterrio de restos de cultivos ou plantas daninhas. Caso esteja pesquisando pela venda de grade aradora, por exemplo, é interessante levar em consideração o tipo de terreno que possui, pois são os arados que serão responsáveis pela infiltração de água e é o implemento agrícola mais utilizado na construção de curvas de nível e incorporação de adubos e corretivos de solo.

● Pulverizador, responsável por promover as aplicações dos produtos fitossanitários nas lavouras. Ou seja, ajudam a manter a cultura livre de insetos, pragas, patógenos e plantas daninhas.

Vale destacar que, recentemente, a Embrapa anunciou um novo bioinseticida de combate às pragas nas lavouras de soja, milho e algodão. Tudo isso com um produto biológico inofensivo aos trabalhadores, ao meio ambiente e aos demais insetos.

● Semeadoras: Esses implementos são encarregados de depositar a semente no solo para o desenvolvimento das plantas. No entanto, é possível encontrar no mercado semeadoras que vão além e realizam outros serviços, como a adubação diretamente no sulco de plantio.