Já pensou em aprender utilizando a tecnologia, estimulando a criatividade, o pensamento prático e a experimentação por meio de jogos, robôs, ou em viajar no tempo e por diversos lugares, vivenciando cada momento de forma emocionante e, acima de tudo, ampliando os seus conhecimentos? Cada vez mais acelerada, a tecnologia tem trazido mudanças em todos os setores. E, na educação ela se faz cada vez mais presente. O que era “coisa do futuro”, hoje já é realidade.

O SESI-MG entrou de cabeça no ensino tecnológico. Sempre atualizado com as tendências educacionais, a entidade inovou e trouxe para as suas escolas o SESITEC. A instituição investiu em iniciativas inovadoras de aprendizado, como o uso de óculos de realidade aumentada, impressoras 3D, webcams, chromecasts, tablets, novos estúdios, kits de Robótica e de Spike Prime, projetores, além de robôs colaborativos.

O desenvolvimento de competências cognitivas, socioemocionais e o protagonismo do aluno envolvendo-o em sua própria aprendizagem são alguns dos diferenciais do SESITEC. O objetivo é enriquecer e instigar o estudante na busca pelo conhecimento e prepará-lo para atuar em um mundo em constante evolução.

Uma escola para a vida

O SESI oferece uma educação reconhecida pelas práticas de inovação e criatividade em sala de aula, com o uso de diversas ferramentas contemporâneas, como a robótica desde os anos iniciais. Mas a formação humana não é deixada de lado. "Há toda uma preocupação com o trabalho socioemocional”, diz Karla Vignoli, gerente de Educação do SESI.

“Temos um projeto chamado Rede SESI de Virtudes, que tem como foco o desenvolvimento de valores e de uma cultura do bem viver", explica. Karla ressalta as parcerias com a Microsoft, que deixa os alunos mais familiarizados com o Pacote Office 365, e com a Universidade de Oxford, responsável pelo programa bilíngue já implantado em algumas unidades. "A proficiência na língua inglesa é essencial num mundo cada vez mais globalizado e ficamos muito satisfeitas de oferecer isso a nossos alunos”, afirma a analista educacional Sabrina Pereira.

A Rede de Virtudes – Escola para a Vida é um projeto da Rede SESI de Ensino com foco na prevenção ao bullying por meio da interiorização de valores pelos alunos das escolas.

O programa leva à reflexão e à prática do bem no dia a dia das escolas. Nosso compromisso é formar cidadãos mais conscientes. A proposta é incentivar que as virtudes sejam praticadas constantemente, para se incorporarem à personalidade de cada indivíduo. Da mesma forma que o aluno aprende matemática, física, história ou português, ele também pode aprender solidariedade, respeito, paciência e virtudes.

Investimentos na Rede SESI de Educação

Até dezembro de 2023, três novas unidades SESI-MG serão entregues no estado, sendo uma localizada no Barreiro, em Belo Horizonte, outra em Juiz de Fora, na Zona da Mata, e uma em Contagem, na RMBH, com uma proposta inédita para a rede da entidade, com a oferta de ensino bilíngue. Com as novas escolas, será possível ampliar o número de alunos atendidos em mais seis mil estudantes.

Já as unidades do SESI-MG de Uberaba, Pedro Leopoldo, Uberlândia, Divinópolis, Ubá e Alvimar Carneiro de Rezende, em Contagem, estão sendo reformadas e ampliadas, com previsão de término das obras em dezembro de 2021. Santa Luzia e Itaúna terão suas unidades com as reformas finalizadas até janeiro de 2022, já Governador Valadares e a unidade Mariza Araújo, em Belo Horizonte, em dezembro de 2022. A partir das obras de ampliação, cada uma das escolas poderá atender mais 500 alunos, o que vai permitir um incremento de mais cinco mil estudantes na rede.

“Estamos ampliando escolas e construindo novas unidades. Além disso, parte significativa desse investimento está sendo usada para aquisição de equipamentos tecnológicos. Os nossos alunos terão acesso a robôs, óculos de realidade virtual e tablets. Nossa intenção é transformar as escolas do SESI nas mais tecnológicas de Minas Gerais e permitir que os estudantes possam se inserir, de fato, no mercado de trabalho e nos estudos com o mais alto nível”, afirma o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG), Flávio Roscoe.

A Rede SESI Minas de Educação atua há mais de 50 anos no mercado educacional. O SESI oferece os seguintes níveis de ensino: Educação Infantil, para crianças de um a cinco anos; Ensino Fundamental, para crianças e adolescentes de seis a 14 anos; Ensino Médio, para adolescentes de 15 a 17 anos; e Ensino Médio do SESI + Curso Técnico do SENAI. Hoje, são mais de 18 mil alunos matriculados em 33 escolas, em 25 cidades diferentes. Saiba mais em escolas.sesimg.com.br.

