Enviar os pequenos para a escolinha pode tirar o sono de muitos pais. Contudo, na Educar, no bairro Castelo, em Belo Horizonte, eles podem ficar tranquilos. A unidade recebe apenas o público da educação infantil, do berçário ao segundo período, para dar a atenção pertinente, com todo o carinho, respeito e cuidado que os baixinhos merecem.

Inaugurada há 14 anos pelas sócias e diretoras Sheilla Tropia de Oliveira e Carolina Pessoa Birro, a Educar conquistou o reconhecimento da vizinhança justamente por esse diferencial de não misturar crianças de faixas etárias distantes. “É uma preocupação das mamães e dos papais. Muitos têm medo de deixar os menores com os maiores”, afirma Sheila.

Além disso, o ambiente é um atrativo. A infraestrutura conta com dez salas amplas – todas equipadas com biblioteca –, banheiros adequados e três pátios, sendo um coberto e dois abertos. Há gramado, galinhas, pássaros e árvores frutíferas – jabuticabeiras, amoreiras, bananeiras. “No quintal, os alunos vão descalços e mantêm contato com a natureza e os animais”, diz a diretora.

Outra vantagem é que a escola oferece todas as refeições do dia: lanches, almoço e jantar, com direito a frutas e sucos naturais. Quando algum estudante tem restrições alimentares, são feitas as substituições necessárias.

É possível realizar matrículas para o período integral, das 7h às 19h, e parcial, das 13h às 17h30. Durante a manhã, a garotada realiza atividades lúdicas, de teatro e música, e faz o dever de casa com acompanhamento pedagógico. À tarde, acontecem as aulas com a professora em sala.

Há ainda o ensino de disciplinas especializadas, como é o caso de artes, da educação física, com destaque para capoeira e balé, e do inglês – nesta última, é utilizada a metodologia de Cambridge. Uma contadora de histórias ainda integra o time de profissionais.

Pais e responsáveis interessados em conhecer o espaço e as atividades podem entrar em contato com a secretaria da escola, de segunda a sexta, das 8h30 às 11h e das 13h às 17h.

SERVIÇO

Educar Castelo

Endereço: Rua Castelo de Windsor, 32 – bairro Castelo, Belo Horizonte

Funcionamento: 7h às 19h

Telefone: (31) 3471-7136

Site: www.educarcastelo.com.br

E-mail: educarcp@gmail.com

Fan page: @EducarCastelo

Instagram: @educarcastelo