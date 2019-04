Minas Gerais e principalmente Belo Horizonte ganham um novo centro de convenções capaz de receber até 3 mil pessoas em ambiente fechado e climatizado. O maior objetivo da casa, localizada no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, é fomentar o turismo de negócios na capital e, consequentemente, a economia estadual.

Idealizado pelos sócios Edgar Bessa e William Leonel, o “Minas em Cena Hall” tem 1.650 metros quadrados, com banheiros, camarim, cozinha fria e portas ao redor, facilitando o trabalho de montadores. O acesso é pelo estacionamento G2, ao lado do Museu Brasileiro do Futebol.

O espaço multiuso é propício para a realização de workshops, palestras, confraternizações e shows, com a possibilidade de abertura de outros 9.700 metros quadrados adjacentes para a realização de mostras paralelas.

“O local foi concebido para receber eventos técnicos, como congressos acompanhados de feiras. No entanto, a carência de BH por locações como esta faz com que se torne também palco de formaturas, casamentos e bailes de debutantes, por exemplo”, afirma Leonel, que tem mais de três décadas de experiência no setor.

Além disso, ressalta, o “Minas em Cena Hall” seria o único lugar, dentro do Gigante da Pampulha, onde é possível acontecer cerimônias concomitantes a jogos de futebol. “Se houver uma partida na data, qualquer evento em outro espaço se torna inviável por conta dos contratos com os times”, enfatiza.

Em dia de competição, porém, o estacionamento, que normalmente estaria à disposição dos convidados do centro de convenções, não é liberado. No entanto, os empresários responsáveis pela casa garantem a possibilidade de parar os veículos nas ruas do entorno.

Eventos

Embora a inauguração oficial do Hall esteja prevista para maio, ele já se encontra em pleno funcionamento. O primeiro evento no ambiente foi o “Voe Mulher”, o maior na área de empreendedorismo feminino na América Latina, em março. Na ocasião, personalidades como Claudia Raia e Fernanda Gentil deram o ar da graça em “Master Talks”.

Do fim do mês passado em diante, seis novas datas estão programadas para festas pré-jogos da Libertadores e da Copa do Brasil. Serão três horas de bebida liberada, nas chamadas Arena Fest. Uma delas aconteceu após o jogo entre Cruzeiro e Deportivo Lara, na fase de grupos do principal campeonato sul americano. A continuidade da farra, é claro, depende do avanço de Raposa e Galo às finais.

Em 14 e 15 maio, o local vai receber o 36º Congresso Mineiro de Municípios, organizado pela Associação Mineira de Municípios. Na ocasião, os espaços de 1.650 e 9.700 metros quadrados estarão abertos para os participantes. As inscrições para o evento bateram recordes ainda nos cinco primeiros dias de abertura.

SERVIÇO

Minas em Cena Hall

Endereço: Avenida Coronel Oscar Paschoal – s/nº – Pampulha (estacionamento G2, ao lado do Museu Brasileiro do Futebol)

Site: www.minasemcenahall.com.br