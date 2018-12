Imagens despretensiosas, mas carregadas de afeto e essência familiar. Dessa forma, Lívia Aleixo trabalha em seu estúdio fotográfico, o Bule Blue, registrando o cotidiano das famílias com naturalidade e delicadeza. Os cliques também podem ser feitos na casa dos clientes. A matéria-prima do ofício é um sorriso espontâneo, um beijo terno, um abraço singelo.

Não à toa, o trabalho, que começou em fevereiro deste ano, já recebeu dois importantes prêmios da fotografia de família, da Amarelo Awards. O reconhecimento veio como a segunda melhor foto de parto do Brasil e como uma das dez melhores fotógrafas de estúdio infantil do país.

“Estou me destacando porque faço a coisa mais simples do mundo, registrada de maneira incrível. Congelo a lágrima, a gargalhada, as brincadeiras de irmãos, a criança no ar”, explica Lívia, sem esconder o orgulho que sente do estilo seguido, denominado lifestyle (ou fotografia documental, em português) e originário dos Estados Unidos.

Segundo a especialista, o mercado vem demandando uma fotografia que se diferencie daquela comercial, utilizada em peças publicitárias e, por vezes, distante da realidade. Além disso, ela conta que se empenha em superar as expectativas da clientela, oferecendo sempre um mimo especial ou outro agrado surpreendente.

“Termino como amiga da família, porque conheço a freguesa ainda gestante, participo do parto e faço um acompanhamento mensal do crescimento do bebê. Por fim, as mamães me indicam para todos os parentes”, diz a profissional. No caso dos registros de nascimento, Lívia narra ficar de plantão à espera da hora certa, assim como fazem os médicos, quando se dirige à maternidade.

Carreira

Formada em Publicidade e Propaganda pela PUC, Lívia se especializou em fotografia ainda na faculdade, onde chegou a ser monitora de laboratório. Contudo, interrompeu brevemente a carreira para se dedicar aos filhos.

No entanto, no início de 2018, decidiu retornar à missão de eternizar momentos por meio da fotografia autoral, quase sem produção ou outras intervenções na cena. No máximo, ela revela escolher a roupinha do bebê e a cor da parede para garantir harmonia na composição.

O trabalho não demorou a se tornar um case de sucesso, estudado por empresas especializadas de São Paulo, pelo êxito conquistado apesar da recessão econômica. Desde o início da atuação na Bule Blue, Lívia fotografou 325 famílias, sendo 150 somente no cenário temático que montou para o Natal. Até fevereiro de 2019, a agenda da fotógrafa está lotada.

SERVIÇO

Bule Blue

Endereço: Avenida Guarapari, 37, sala 8 – bairro Santa Amélia

Belo Horizonte

Telefone: (31) 9 9973-2149

Site: www.buleblue.com.br

Instagram: @bulebluephoto