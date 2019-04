A Grossi Treinamentos é um centro especializado no desenvolvimento de estratégias para a alta performance individual. Dentre os serviços oferecidos estão tratamentos concebidos especificamente para o público infanto-juvenil diagnosticado com transtornos do espectro do autismo.

Uma das particularidades da clínica é compreender, a partir de fundamentos da filosofia clássica, a existência humana em quatro grandes áreas: pessoal, profissional, relacional e no que diz respeito à qualidade de vida. Ou seja, para viver plenamente, é necessário que esses aspectos estejam em equilíbrio.

No caso dos autistas, outros três desafios se impõem, relativos à comunicação, à interação social e à imaginação. Além disso, os pacientes enfrentam a necessidade de promover a autonomia e a autoria para que desfrutem da chamada “vida plena”.

Nesse sentido, a clínica implementa estímulos cognitivos, físicos, nutricionais e emocionais para essas crianças e adolescentes, como forma de auxiliá-los na construção de ferramentas estratégicas.

“O diferencial da abordagem é trabalhar esse conjunto de estímulos a fim de que o paciente crie habilidades para interagir com o mundo atual”, explica o filósofo clínico, psicopedagogo, coach e mestre em psicologia aplicada, Otávio Grossi. Ele é sócio do centro ao lado da irmã, Isabel Alvim, MBA em Gestão Estratégica de Negócios.

A cognição é trabalhada por meio da contemplação de obras de arte, do contato com materiais lúdicos, da aromaterapia e da ergonomia, em ambientes concebidos para esses fins.

A parte física, por sua vez, é trabalhada em atividades esportivas e de lazer, que contribuem no fortalecimento muscular e beneficiam a autonomia.

Ainda no que se refere ao corpo, é feita uma repro-gramação hormonal, com o objetivo de balancear o efeito de neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina, a ocitocina e o cortisol. Eles são responsáveis, respectivamente, pelas sensações de propósito, reconhecimento, gratidão e estresse.

Em nível nutricional, os jovens recebem alimentos saudáveis que viabilizam a regulação hormonal, potencializando os resultados. E ainda aprimoram o paladar, descobrindo o que gostam e aquilo que desagrada.

Já os estímulos emocionais são “o elo entre as demais clínicas”, de acordo com Otávio Grossi. A partir do reforço de emoções positivas, a pessoa com espectro do autismo é incentivado a criar vínculos interpessoais e canais de acesso a outras pessoas, percebendo vantagens nos relacionamentos, tal qual a confiança.

“Vemos crianças autistas com inteligência acima da média, memória impressionante a curto e longo prazos e capacidade de fazer conexões que a maioria das pessoas sequer entende. Para uma alta performance, elas precisam de espaços onde sejam acolhidas exatamente como são, de um sorriso contagiante, de experimentar a alegria em fazer parte”, afirma o terapeuta.

SERVIÇO:

Grossi Treinamentos

Endereço: Rua Sergipe, 1034 - Savassi

Telefone: (31) 3281-7902

WhatsApp: (31) 9 9421-6465

Site: www.grossitreinamentos.com.br

Fan page: @grossitreinamentos

Instagram: @grossitreinamentos