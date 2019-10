Inaugurado em dezembro com a proposta de se tornar um ponto de referência para os apaixonados por praticidade, alimentação saudável e boa gastronomia, o Hortifrúti Villa Catalão, localizado no São Bento, cresce a passos largos. Em apenas dez meses, o faturamento aumentou 50%. Até o fim do ano, a expectativa é a de que cresça 60%. O segredo do sucesso, conforme o sócio-proprietário, Tiago Campos, é aliar preço justo, excepcional qualidade dos produtos e diversidade de mix.

Pelo menos 1,6 mil itens podem ser encontrados nas prateleiras do Fresh Market. Entre eles, frutas e verduras frescas, nacionais e importadas, biscoitos, frios, bebidas, produtos de padaria e supermercado, entre outros. “Tudo o que uma pessoa precisa para fazer um almoço, jantar ou lanche especial ela encontra aqui. Temos do mais básico ao mais exótico”, diz Campos.

O Villa Catalão é do mesmo grupo de uma distribuidora de vegetais localizada na Ceasa. E a ramificação para o varejo permite a grande variedade. “Temos graviola, pitaya, rambutão, mangostão, batata doce roxa, entre outros. Se está na época da fruta, nós temos. Se não tivermos, trazemos por encomenda. E, como temos distribuidora, nossos preços são sempre muito bons, inclusive do trivial”, explica.

A curadoria das mercadorias, expostos em 280 metros quadrados de loja, é feita pelo empresário e pela esposa dele, a gastrônoma e sócia no estabelecimento, Carla Silva. “Tudo o que comercializamos nós levamos para casa antes e testamos. Minha esposa também produz alguns dos itens da loja e auxilia clientes nas compras e harmoni-zações”, afirma.

O frescor dos itens e a facilidade de acesso do estabelecimento ao que é de mais sofisticado e inusitado na gastronomia atraiu os olhares de renomados chefs, sempre em busca de novidades. “Fornecemos para restaurantes, hotéis e escolas de gastronomia”, afirma.

Mas o foco mesmo é a pessoa física. E, embora a maioria do público seja das classes A e B, consumidores das classes C e D também vão ao estabelecimento com frequência. O motivo é simples. Como o Fresh Market é ligado diretamente à distribuidora, as promoções são imbatíveis. “Muitas vezes, conseguimos repassar ao consumidor diversos produtos pelo mesmo preço que compramos na Ceasa”, garante Campos.

Quartas, quintas, sábados e domingos são os dias oficiais de promoções. Para ficar por dentro das novidades, o cliente pode cadastrar por meio do whatsapp (31) 97181.6007. Pelo mesmo número, é possível fazer encomendas e compras on-line.

SERVIÇO:

Villa Catalão

Endereço: Rua Kepler, 365 - São Bento -Belo Horizonte

Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 20h - sábados, das 7h às 19h - domingos, das 8h às 13h

Telefone: (31) 3234.8624 e 97181.6007

Instagram: @villacatalao