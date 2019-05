A decoração de uma luxuosa festa não fica completa sem móveis igualmente deslumbrantes. Para atender eventos de elite da capital mineira, Jonathan Magnum – com 12 anos de expertise no segmento – assumiu há poucos meses a direção da Novah Mobiliário, antiga Novah Festas.

E as mudanças vão muito além do nome. Neste mês, teve início o funcionamento do novo galpão da marca, no Jardim Canadá. O espaço conta com marcenaria e serralheria para a criação de itens próprios.

A mobília destinada a celebrações deve ter qualidade superior à residencial, para passar por montagem, desmontagem e transporte constante e, claro, satisfazer a um público seleto e exigente. “Os móveis só saem do estoque se estiverem perfeitos, sem um arranhão. Aqueles em madeira, por exemplo, recebem uma mão de cera antes da entrega”, conta o diretor.

Diferenciais

O empresário se mantém atento às tendências do mercado. “Há dois anos, o dourado predominava em eventos. Hoje, vemos despontar, especialmente em São Paulo, o Boho Style, que mistura peças em madeira de demolição e ferro”, diz Magnum.

Para se adequar à moda, a Novah planeja lançar, no fim de junho, a linha Boho Chic, que mescla produtos desenvolvidos pela marca e por um parceiro de Ubá, cidade da Zona Mata mineira referência no setor.

Na ocasião, um showroom marcará a entrega do catálogo 2019-2020 da marca a decoradores e consumidores finais. De acordo com Magnum, os profissionais do ramo representam 90% da sua clientela.

Além disso no mesmo período, o público será apresentado ao aplicativo exclusivo da Novah. “A ideia é inovadora porque permitirá ao decorador montar e desenhar o ambiente, reservar peças e consultar os preços em questão de minutos e junto ao cliente dele”, afirma o executivo.

Outro diferencial da empresa é a customi-zação das peças. Para todos os itens em estofados, a Novah disponibiliza 38 opções de tecidos, entre lisos e estampados. E se o freguês preferir, pode encomendar texturas a seu gosto.

Solidariedade

No último sábado (25), a Novah participou, como parceira, da primeira Feijoada Café Solidário, realizada no Morro do Chapéu, em Nova Lima, na Grande BH. Toda a renda arrecadada durante o evento será revertida para o Projeto Realizando Sonhos, que oferece atividades pedagógicas e de formação para cerca de 150 crianças e adolescentes de Buritizeiro, município do Norte de Minas.

SERVIÇO

Novah Mobiliário

Endereço: Rua Kelson, 72 - Jardim Canadá, Nova Lima

Telefones: (31) 3288-2841 / (31) 3281-4711

WhatsApp: (31) 9 8979-7881

E-mail: comercial@novahfestas.com.br

Site: www.novahfestas.com.br

Instagram: @novahmobilia