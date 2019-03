# PostHD - Conteúdo Publicitário

Um dos maiores desafios para as empresas na atualidade é a gestão de pessoas. O pessoal é "o principal ativo" de todo empreendimento e pode ser a chave do sucesso para quem deseja investir nesse setor, alerta o gestor estratégico de mais de 150 padarias e restaurantes pelo Brasil, Pedro Henrique Oliveira.

Segundo Oliveira, em um comércio, por exemplo, os funcionário estão na linha de frente do relacionamento com a clientela, sendo os grandes responsáveis pela experiência do consumidor dentro do estabelecimento. Sua função - de explicar o produto, falar com o freguês - não pode ser simplesmente substituída por placas ou displays.

"Os empresários estão investindo no atendimento, porque as pessoas vêm consumindo em menor quantidade, porém produtos com maior valor agregado", defende Oliveira.

Problemas e soluções

Oliveira, que também é professor da pós-graduação do Senac Minas Gerais e consultor do Sebrae nacional, conta que, na área da panificação, os empreendimentos esbarram na alta rotatividade de colaboradores como inconveniente. E além das perdas financeiras geradas pelas demissões, as panificadoras sofrem também com a falta de conhecimento técnico da equipe.

As soluções, segundo ele, passam pelo treinamento e pelo fornecimento de orientações diárias. “Com clareza”, o empresário deve transmitir aos liderados “os objetivos e as expectativas internas e externas da organização”, exposição do e-book “O futuro das padarias em 6 passos”, disponível para download gratuito no site: www.padarialucrativa.com.br.

