Mais de cem clientes atendidos e o desejo de retratar a emoção da forma mais real possível marcam a história do Estúdio Gi Oliveira, que nasceu há cerca de cinco anos, junto com a união de Maurício Costa, de 30 anos, e Gislaine Oliveira, de 23. “Antes eu trabalhava só com fotos de casamentos, mas assim que eu e a Gislaine começamos a namorar, ela foi voltando o olhar para as mães”, conta Maurício.

A namorada, que antes cuidava de bebês, virou esposa e começou a estudar fotografia. “Estamos sempre estudando, buscando coisas novas, aperfeiçoando”, explica o empresário. O casal trabalha junto há cerca de 5 anos

O público atual é formado por gestantes, pais e recém-nascidos. Eles são atendidos no estúdio que fica no bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte. Muitas fotos são externas, em sessões que podem durar até três horas. Alguns casais escolhem lugares que têm um significado especial para eles, como onde se conheceram. Já os mais tímidos costumam optar pelas fotos no próprio estúdio.

Os looks variam de casuais a sensuais no caso das gestantes. E para garantir uma boa maquiagem, Maurício e Gislaine trabalham com parceiros.

“A ideia é guardar as emoções de cada casal, buscar o que cada par espera de uma sessão. A gente fala com eles: a história não volta. A gente fotografa pensando nos filhos, para mostrar para os filhos. Eu não tenho foto da minha mãe grávida, eu gostaria de ver, saber o quanto foi especial. É uma recordação para os filhos também”, conclui Maurício.

SERVIÇO

Estúdio Gi Oliveira

Rua Munhumirim - 925 / Loja 10 – Caiçara

Telefones: (31) 9.9221-4280 /

(31) 9.8207-2071

Redes sociais: @estudiogioliveira e facebook/estudiogioliveira

Site: www.estudiogioliveira.com.br