Há 18 anos no mercado mineiro, Primacor Gráfica é sinônimo de excelência e qualidade em soluções

Tradicionalmente conhecida por seus serviços totalmente inovadores e de altíssima qualidade quando falamos de soluções gráficas, a Primacor já caiu nas graças do público mineiro ao conquistar inteiramente a sua confiança.

Os 18 anos de história completados esse mês, celebram com alegria todos esses anos de muito trabalho em equipe e dedicação e entregar sempre o melhor.

Com uma equipe experiente e preparada para orientar e esclarecer todas as suas dúvidas, além de um parque gráfico bem equipado e processos desenvolvidos exclusivamente para oferecer soluções gráficas que atendam às necessidades de clientes e parceiros, a Primacor Gráfica proporciona o melhor serviço de produção de impressos gráficos promocionais e comerciais.

Atualmente a Primacor possui em sua carteira de clientes grandes nomes da indústria e em diversos segmentos, trabalhando com vários tipos de formatos, acabamentos e complexidades de projetos, além de oferecer um acompanhamento personalizado durante todo o ciclo de trabalho, desde o orçamento até a entrega do serviço.

Uma empresa que aposta no que é tradição e também no que há de mais atual,a Primacor prepara-se para um grande passo ao demarcar ainda mais a sua presença nas plataformas digitais. A empresa está trabalhando fortemente no projeto do novo site, visando aprimorar ainda mais a comunicação e também facilitar o contato com o público. Incrível, não é?

Ainda não conhecia a Primacor e agora ficou curioso (a) para saber mais sobre os seus produtos e serviços?

Informações Importantes:

Endereço: R. Padre Matias, 19 - Calafate, Belo Horizonte - MG, 30411-475

Telefone: (31) 3319-0910

Funcionamento: Segunda à sexta 8h às 18h

Site: http://www.primacorgrafica.com