Alugar, comprar ou vender casa, apartamento, sala ou terreno traz à tona questões que muitas vezes o interessado nem se lembra, mas que podem dar muita dor de cabeça, como lista de documentos necessários e exigência do fiador. Para esclarecer dúvidas e ajudar o cliente a fechar negócio sem precisar enfrentar o pesadelo da burocracia, a Inova Imóveis BH presta uma assessoria completa, além dos serviços tradicionais de imobiliária, como venda, locação e administração.

“Somos uma imobiliária com conceito diferente”, garante o proprietário Sérgio Emanuel, ao explicar que a ideia é desburocratizar os trâmites para que o cliente tenha tranquilidade para se mudar para o novo lar. Em parceria com a CredPago, a Inova permite que o locatário alugue um imóvel sem a figura do fiador, usando apenas o cartão de crédito.

Com o sistema, o inquilino usa o score do cartão ao invés de fiador ou comprovação de renda. Ao ir até a imobiliária, basta apresentar o “dinheiro de plástico” e a última fatura com o comprovante de pagamento. Os dados irão para a análise da CredPago e em até 15 minutos está pronta a resposta da avaliação.

Desfazer-se da própria casa também pode ser difícil do ponto de vista emocional e burocrático. Neste caso, a equipe conta com consultores e profissionais diversos para explicar e ajudar o cliente em todo o procedimento. Assim, ao chegar o momento de anunciar o imóvel, tudo estará dentro da legalidade. Isto faz com que a venda seja mais fácil e rápida.

Equipe conta com consultores e profissionais diversos para tornar processo mais ágil

A Inova

Criada em setembro de 2017 por Sérgio Emanuel, a imobiliária tinha o intuito de trazer um diferencial para o mercado do bairro Castelo, na região da Pampulha. No entanto, com o sucesso alavancado pela transparência e facilidades, a empresa logo passou a ter na cartela imóveis de toda a capital e região metropolitana.

Sérgio Emanuel possui 15 anos de experiência como corretor de imóveis, o que faz com que ele conheça a necessidade do mercado e treine os funcionários para atender da forma mais adequada a clientela.

