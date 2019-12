A partir da ideia inovadora de permitir ao cliente a experiência que desejasse ter, nasceu, em 2009, e vem ganhando força ano após ano a Jah do Açaí. Com origem em Conselheiro Lafaiete, a 100 quilômetros de Belo Horizonte, a empresa mineira ganha o território nacional e espera fechar o ano superando a marca de 100 unidades espalhadas pelo país.

Os diferenciais da rede de franquias especializada na sobremesa (ou energético, para alguns tantos) que conquistou o brasileiro são o modelo de negócios e a qualidade dos produtos. Nas lojas, é dada ao cliente a possibilidade de se servir escolhendo entre mais de 40 opções de produtos e sabores, além de toppings, e o melhor, sem valor mínimo para a compra.

Recentemente, importantes pontos comerciais de BH e região metropolitana ganharam unidades da rede, como BH Shopping, Pátio Savassi, Shopping Cidade, Minas Shopping e o Só Marcas Outlet, em Contagem. Apenas na capital mineira são cerca de 20 lojas da Jah do Açaí.

“Nossos diferenciais são o modelo de negócios e a qualidade dos produtos”, reforça o CEO da rede de franquias, Carlos Henrique Siqueira.

“No self-service, o cliente tem a liberdade de servir-se da forma como desejar e na quantidade que quiser. São mais de 40 opções e não há tíquete mínimo. Ou seja, se a pessoa tiver R$ 5 no bolso, vai conseguir consumir”, explica.

Além de BH e vizinhança, outros municípios brasileiros possuem unidades da marca, uma das cinco maiores do país no segmento. Dentre eles, São Paulo, Curitiba, Goiânia e até Porto Seguro (BA), onde uma franqueada foi inaugurada recentemente.

Para brindar os clientes neste fim de ano, a Jah do Açaí preparou uma superpromoção de Natal reunindo todas as lojas da empresa. Até o próximo dia 24, quem consumir em qualquer unidade da rede concorrerá a uma viagem para a Disney com direito a acompanhante. Basta cadastrar o cupom fiscal da compra no site da empresa e aguardar o sorteio, que será realizado em 27 de dezembro.

SERVIÇO:

Site: jahdoacai.com.br

Instagram: @jahdoacai / @carlos_hsiqueira