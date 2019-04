Com três instalações luxuosas na capital mineira, o Kamila Simioni Beauty Center oferece diversos serviços e produtos no segmento de beleza. Neste ano, o grupo empresarial, que leva o nome da proprietária, dá mais um passo em direção ao sucesso: inicia as operações como rede de franquias.

Outras novidades em 2019, parte do plano de expansão via franchising, são a estruturação do portfólio de produtos próprios e do modelo de revenda direta. O catálogo da marca inclui cosméticos e maquiagens, entre variados itens de saúde e bem estar.

Será realizado também um cadastro de consultores independentes. Além disso, a grupo oferece cursos profissionalizantes presenciais e a distância.

A presidente do grupo, Kamila Simioni, atribui a rápida ascensão dos negócios – iniciados em 2014 – ao trabalho em equipe e ao bom relacionamento com os clientes, parceiros e fornecedores.

“Agradeço imensamente aos profissionais que atuam comigo pelo comprometimento e pela seriedade que permitiram o crescimento e a evolução das nossas empresas”, diz.

O primeiro salão de Kamila Simioni era relativamente pequeno, mas não demorou a se tornar referência entre os espaços especializados em unhas de gel em Minas Gerais.

Em 2015, a empresária adquiriu novas unidades para a marca, fruto da total aplicação de recursos no crescimento da empresa. Todas seguem os mesmos padrões técnicos, administrativos e financeiros.

No ano passado, as unidades em BH foram pioneiras em oferecer o bronzeamento artificial certificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Os planos para o futuro são ambiciosos. O grupo pretende se tornar parâmetro nacional no setor, sem deixar de lado os preços acessíveis. Tudo isso amparado em preceitos éticos e de transparência e responsabilidade.

“Estou sedenta, obcecada e entusiasmada com a multidão de pessoas que conseguiremos alcançar e ajudar, compartilhando tudo que almejei e graciosamente pude conquistar”, comemora Kamila.

SERVIÇO

Kamila Simioni Beauty Center

Endereços:

Unidade Centro: Rua da Bahia, 187- 5º andar (Edifício Itatiaia) / Unidade Itapoã: Avenida General Olímpio Mourão Filho, 680 / Unidade Cidade Nova: Rua Alberto Cintra, 61

Site: www.kamilasimioni.com.br

Instagram: @espacoksnails / @kamilasimionisunset