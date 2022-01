Conteúdo de responsabilidade de Vinícius de Souza

Especialmente em momentos como estes, quando as pessoas passam muito tempo em casa e também nos fins de semana, quando há menos opções alternativas para sair, o amante do cinema escolhido passa muito tempo em frente ao seu próprio aparelho de televisão. A maioria dos consumidores também usa uma taxa fixa de filmes e pode, assim, trabalhar com os filmes mais recentes. No entanto, o especialista em lançamentos cinematográficos de 2022 nos diz quais filmes estão saindo em 2022 que são imperdíveis para os fãs de cinema. Pesquisamos os melhores e mais dignos de serem vistos em 2022 e chegamos a um breve resumo.

Adam e Evelyn

No verão de 1989, um alfaiate de Brandenburgo e seu parceiro viajam para o Lago Balaton para dar nova vida ao seu relacionamento algo chato. Para isso, eles também têm relações sexuais com outros parceiros sexuais. Em seguida, a Hungria abre sua fronteira com a Áustria. O diretor conta o caminho da RDA para o Ocidente de uma maneira diferente: Não propositalmente, nem urgentemente, mas com uma faixa que descreve um road movie sonhador e sobre a perda do amor e do lar.

Ben está de volta

Ben, um viciado em drogas, aparece inesperadamente em sua casa de família. Sua mãe Holly (Julia Roberts) está muito feliz, mas ela sabe que não pode confiar em Ben. O diretor Peter Hedges encena o drama familiar como uma espécie de filme de terror: Ben é imprevisível e Holly também descobre o passado de seu amado filho viciado em drogas Ben e o mundo supostamente ideal de sua cidade de classe média, que é dominada por drogas e negócios sexuais clandestinos. Neste filme, o valioso espectador descobre o que a co-dependência entre mãe e filho pode significar.

Viagem pesada

Quatro jovens cabeças de metal estão em uma missão satânica e oferecer muito bom entretenimento. Quando a banda "Impaled Rektum" toca em um festival de metal no qual eles nem sequer foram convidados como banda convidada, eles querem provar isso para todos, porque em sua vila eles são desacreditados como idiotas. Os diretores Juuso Laatio e Jukka Vidgren provam assim que são bastante capazes de fazer comédias mais doces do que engraçadas e que o metal nunca morrerá.

A garota que sabia ler

O filme é ambientado na França provincial do século XVIII. Os soldados de Napoleão III levam todos os homens de uma aldeia republicana após um golpe de Estado. As mulheres são deixadas para trás com seu trabalho de colheita e seus desejos. Um acordo é feito: se um homem voltar a entrar em sua aldeia, ele compartilhará esse homem. Após apenas alguns meses, um nobre homem de barba aparece e se apaixona pela jovem Violette. A estréia do Marine Francen é muito sensual e fala de amor, desejo e agricultura em imagens pitorescas, mas com um lazer sem tensão.

Meu material preferido

Em seu primeiro longa-metragem, a diretora Gaya Jiji conta a história de uma jovem mulher em Damasco em 2011. De forma hábil, a diretora síria combina devaneios eróticos e visitas a bordéis com os futuros pesadelos da incipiente guerra civil. O homem ausente do sonho antecipa os desaparecimentos de amanhã. Traumatizando e eletrizando ao mesmo tempo.

Polaroid

A fotografia maligna sempre proporcionou um tema popular no gênero horror do colegial. O diretor Lars Klevberg não depende de canais sociais para seu terror fotográfico, mas de um fantasma dos anos 70, escondido em uma câmera Polaroid. O clima é agradavelmente nostálgico. No filme, os jovens excitados morrem sem deixar rastro.

Robin Hood

O aristocrata Robin tem que fazer o serviço militar e é enviado em uma cruzada, como os Gis americanos para o Iraque. As flechas de flechas disparam através do ar como feixes de metralhadoras. No seu retorno à Inglaterra, ele é confrontado pelo pérfido assédio do Xerife de Nottingham, que lhe dá uma lição de capitalismo moderno e de política externa. O diretor Otto Bathurst empurra suas opiniões políticas muito longe no filme, mas cai em um terror de ação bastante inútil.