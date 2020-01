É notável, que o número de pessoas com diferentes níveis de estresse dentro dos consultórios tem aumentado, umas das causas são a intensa rotina das cidades grandes, problemas pessoais e profissionais. Por isso cada vez mais podemos perceber que o acesso ao Lazer pode ajudar no trabalho de alguns tratamentos e melhorar a qualidade de vida, auxiliando as pessoas a encarar melhor os obstáculos do dia a dia. Por esse motivo é necessário que você avalie qual o grau de importância que você tem dado a sua qualidade de vida. Sugerimos alguns dos diversos motivos que podem ajudá-lo a analisar melhor.

1. Maior capacidade para resolução de problemas: É muito comum hoje em dia as pessoas se sentirem pressionadas e presas em momentos de estresses e ansiedade. Essa falta de concentração faz com a mente crie um bloqueio, impedindo de agir da maneira consciente. Fazendo assim com que situações simples do dia a dia se tornem uma bola de neve sem fim e sem resolução. O Lazer ele passa a ser essencial, para que as pessoas possam desacelerar e descansar a mente, para que posteriormente haja uma avaliação melhor da real gravidade que você tem dado aos seus conflitos internos, externos e sua solução.

2. Aumento da criatividade: Cada vez mais observa-se pessoas com excesso do cansaço mental, as vezes criados até de forma involuntária, partindo tanto de problemas profissionais quanto pessoais. A pressão em busca da perfeição, metas cada vez mais exigentes com busca de resultados a curto prazo, a forma robotizada, e corrida com a tal falta de tempo com que as pessoas têm vivido, tem sido um dos pontos que as tornam menos criativas. O momento de lazer faz com que as pessoas sejam elas mesmas, desfrutando do seu interior, fazendo com a mente trabalhe melhor no surgimento de novas ideias.

3. Aumento na qualidade de vida e te torna mais feliz: Algumas pessoas acham que viver de trabalho ou viver de festas é ter qualidade de vida. A verdade é que por mais que você ame seu trabalho ou então ame sair de segunda a segunda para a balada virando noites, isso pode te trazer um desgaste mental. Sendo assim é necessário que haja um equilíbrio entre as duas coisas, é certo que o lazer por si só não faça de você, uma pessoa melhor ou feliz, mas ele é essencial ao auxílio do estresse diário e traz motivação para o cumprimento das tarefas rotineiras.

4. Desenvolve habilidade ocultas e melhora a expectativa de vida: A busca pelo lazer e atividades físicas, ajuda a desenvolver habilidades, antes não exercidas, essa regularidade é uma motivação a mais, trazendo novas experiências, e estimulação da mente.

5. Prevenção de doenças: A forma com que você leva sua vida pode definir seu estado de saúde tanto mental como físico, quando as pessoas passam a não dar a real importância para seu momento de descanso, isso pode trazer vários problemas de saúde como, estafa, estresse, transtornos psicológicos, doenças crônicas dentre outras. Pesquisas apontam que pessoas que fazem o bom uso do seu tempo, e que buscam pelo lazer, sentem menos o impacto do estresse no dia a dia, mantendo o cérebro ativo de forma saudável.

Agora você não tem mais motivos para inventar desculpas. Tire um tempo para si, desacelere o seu ritmo, relaxe aproveitando seu tempo livre, vá ao clube, vá ao teatro, leia um livro, viva novas experiências, faça novas amizades, busque por aquilo que te faz bem.

O CeLP como um empreendimento voltado para a área do lazer, vê a importância de proporcionar aos seus usuários, momentos de descontração e relaxamento, oferecendo acessibilidade ao lazer, a natureza, ao esporte e a cultura. Seja eles aos finais de semana ou em um happy hour, em uma quinta-feira à noite. Tenha sempre em mente que o lazer é um dos fatores que você pode obter como benéfico de viver mais, cuidar do seu bem-estar é prioridade.



Este texto é de inteira responsabilidade do clube CelP