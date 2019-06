Festa infantil completa, com decoração, bufê, serviço e aluguel do espaço repleto de brinquedos, por preço promocional. Parece um sonho, mas é real. Recém inaugurada no bairro Ouro Preto, região da Pampulha, a Le Petit Festas oferece desconto de 20% nas contratações até julho deste ano.

Apesar de o negócio ser novo no mercado, os sócios Arthur Moraes e Janaína Lacerda atuam no setor há mais de dez anos. Ele como fotógrafo, ela como especialista em jogos eletrônicos. “Dessa união, resultou o desejo de criar uma casa de festas”, relata Arthur.

O principal pacote comercializado, para 100 convidados, inclui todos os itens já citados por R$ 7.800. Na promoção, sai a R$ 6.300. Os únicos produtos pagos à parte são as bebidas alcoólicas. A cerveja em garrafa 600 ml custa R$ 9,50, valor acertado no fim do evento.

No entanto, o espaço está apto a receber comemorações de tamanhos variados, de 50 a 200 pessoas. Os menores de seis anos não pagam, e crianças de 7 a 12 anos contam como meia entrada.

O bufê próprio oferece desde salgados tradicionais até artigos finos. Há ainda opções denominadas “Petit Gourmet”, com pequenos pratos de purê de baroa, acrescido ou não de calabresa, purê de mandioca com carne de sol e de mandioquinha com pimenta biquinho. Ou pratos quentes ao gosto do freguês, como massas, feijão tropeiro, arroz carreteiro e outros.

Além disso, uma mesa menor, na altura da garotada, fica à disposição com guloseimas como batata frita, cachorro quente, mini pizza, suco e água. Estão inclusos ainda doces e uma torta para servir. Já a decoração é acertada em reunião com cliente e decorador. Um amplo acervo temático possibilita que o contratante escolha a melhor opção.

Playground

O grande diferencial da Le Petit são as áreas de jogos, integradas ao salão. “Assim, os pais podem se manter à mesa, observando seus filhos brincarem”, argumenta Arthur. Cada brinquedo tem um monitor.

A atração preferida da criançada é o “Brinquedão Kid Play”, com sete metros de largura e três de altura. Ele possui diversos obstáculos divertidos: cama elástica, ponte de madeira, escorregador com tobogã e tubo de fita. Já os menores de 4 anos são melhor atendidos pela “Área baby”, um cantinho separado só para eles, com piscina de bolinha e pequenos desafios.

E crianças de seis ou mais anos até adultos se esbaldam na “Área de Eletrônicos”. Lá, é possível encontrar mesa de speed disc, moto simulador, basquete eletrônico, fliperama multijogos, pinball virtual e muitos outros. Os destaques são o “Dona Barata”, em que os participantes devem pisar em luzes, o “Tombo Legal”, no qual um jogador fica sentado no alvo, enquanto outro tenta derrubá-lo na piscina de bolinhas, e o “Esmaga Dengue”, em que é preciso bater nos “mosquitos” com um martelo.

SERVIÇO

Le Petit Festas

Endereço: Rua Manoel Elias Aguiar, 125 - Ouro Preto

Funcionamento: Segunda a sexta, 10h às 19h / Sábado, 9h às 13h

Telefone: (31) 2555-2278

WhatsApp: (31) 9 9543-7902

Site: www.lepetitbuffet.com.br

E-mail: contato@lepetitbuffet.com.br

Instagram: @lepetit.festas