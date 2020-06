A crise transformada em oportunidade. Com a paralisação das aulas e a necessidade de as crianças ficarem em casa em função do novo coronavírus, a diversão em parques, shoppings e passeios deram lugar às brincadeiras dentro de quatro paredes e, com isso, vem aquecendo o mercado de locação de brinquedos na capital.



Um exemplo disso é a empresa Sonhos Infláveis, especializada no setor, que tem ampliado os negócios. Segundo a proprietária, Raquel Toledo, o empreendimento teve um crescimento de 70% no mês de maio em comparação com o mês de abril. “A gente está aproveitando que as crianças estão em casa e arrumamos uma forma de distraí-las. Para os pais, isso é ótimo. Eles (os pais) já estavam ficando loucos tentando arrumar uma forma de entreter as crianças”, destacou.

Com criatividade, a empresa está conseguindo crescer e promover o giro financeiro, indo na contramão de vários segmentos afetados pela pandemia. O empreendimento, que atende Belo Horizonte e região metropolitana, conta com diversos tipos de brinquedos, como piscinas de bolinhas, pula-pula, futebol de sabão, escalada e tobogã.

Os brinquedos infláveis são os mais procurados, principalmente em residências em condomínios. A brincadeira se transforma em entretenimento para as crianças a partir de 2 anos de idade. Além disso, o segmento virou alternativa para os adultos saírem do tédio com aluguel de sinuca, totó, ping-pong e fliperama.

Com os pequenos em casa, a empresa está fazendo promoções. Durante a pandemia, os brinquedos, principalmente os infláveis, podem ser alugados também por temporada.

“Temos recebido muitas solicitações de orçamentos para locação semanal e mensal. Não está tendo aula e, pensando nisso, a gente está fazendo promoções. Além disso, o mercado está começando a voltar e os pais estão saindo para trabalhar. Mas as crianças continuam em casa porque as aulas não voltaram”, ressaltou Raquel.

Serviço:

Para alugar um brinquedo na Sonhos Infláveis, o interessado pode contactar a empresa pelo WhatsApp (31- 99170-5977) ou por e-mail: sonhosinflaveis@gmail.com.