Depois de passar pela Lagoa dos Ingleses, a 3ª edição do “Pela Experiência” (PEx), megaevento com diversas atividades culturais e esportivas ao ar livre, chega a 2019 ainda maior, com conceito diferente e em um novo local. Será realizado amanhã, das 8h às 18h, em uma área de 180 mil m² no condomínio Vale dos Pinhais, a três quilômetros do Alphaville, em Nova Lima.

De acordo com o organizador do PEx, o diretor da agência Person Up Frederico Godoy, “a expectativa é que cerca de 8 mil pessoas passem pelo local no decorrer do dia, crescimento de 15% em relação à edição de 2018”.

Do público total, pelo menos 3 mil devem participar de alguma atividade dentre muitas que serão oferecidas totalmente a céu aberto: Ciclismo Indoor (o tradicional Pedalando no Topo), Treino Funcional, Corrida de Trilha, Caminhada na Natureza, Atividades Equestres (Ranch Sorting, Equitação, Passeio a Cavalo e Clube do Pônei), Kids Run, Espaço Vintage e Colecionadores, Expositores, Pista Off Road, Espaço Kids, Pista de Skate, Praça Gastronômica, entre outras.

“A diferença deste novo espaço é a extensa área de campo, que permite aos atletas e visitantes maior contato com a natureza”, afirma Godoy, acrescentando que o Vale dos Pinhais está sendo preparado para oferecer conforto e segurança. Para isso, a empresa Silmáquinas, parceira do evento, tem realizado um trabalho de manutenção, deixando o solo preparado para receber os visitantes, sem prejudicar o meio ambiente. “A proposta é possibilitar um dia agradável para toda a família”, ressalta.

Um dos espaços abrigará uma exposição com mais de 150 automóveis, incluindo veículos 0 km das principais montadoras do país, além de carros tunados, veteran car, praça militar, motos, quadriciclos e triciclos de marcas nacionais e importadas. As montadoras e concessionárias irão disponibilizar automóveis 4x4 e 4x2 para test drive em pista off road.

Além disso, o PEx contará com a presença do Museu de Objetos e Veículos Antigos (Mova), que levará para o Vale dos Pinhais a mostra de peças únicas dos séculos XIX e XX. “Estamos trazendo o formato da Bienal do Automóvel para um ambiente de campo, o que, consequentemente, permitirá uma nova experiência. No Expominas tínhamos muita estrutura, entretanto, as pessoas querem experimentar os carros. E essa vivência agora será na montanha”, enfatiza.

O evento contará com diversas atividades e atrações para entreter e estimular a criatividade e a socialização das crianças. Estão programadas oficinas, brincadeiras e estações sensoriais em um espaço alegre e com toda a segurança de que os pequenos precisam.

Também haverá Clube do Pônei, onde a criançada poderá aprender sobre os animais e iniciar a prática de equitação. Os mais radicais se divertirão na Mini Ramp, pista de skate exclusiva para crianças e jovens.

O Pela Experiência irá oferecer ainda atividades circenses, brincadeiras, entre outras opções de lazer. Todas as atrações terão a supervisão de monitores especializados.

A edição contará ainda com ‘Espaço Gastrô’, com direito a nove food trucks e cozinha ao vivo, oferecida pelo Curso Gastronômico do Senac.

Também está confirmado um espaço de negócios, que permitirá aos participantes e visitantes acesso a oferta de produtos e serviços das áreas fitness, esportiva e automotiva. A expectativa, segundo Frederico Godoy, é que as mais de 120 empresas expositoras consigam prospectar cerca de R$ 500 mil em negócios.



SERVIÇO

3ª edição Pela Experiência

Data: 24 de agosto, sábado

Horário: 8h às 18h

Local: Vale dos Pinhais (Estrada do Ouro – Nova Lima |MG)

Como chegar: Localizado a 32km do BH Shopping (30 minutos), na BR-356, sentido Ouro Preto, próximo ao Alphaville

Entrada gratuita mediante retirada de ingresso neste link*: http://www.pelaexperiencia.com.br/entrada-gratuita/

*Este ingresso dá acesso à área do evento, exceto às arenas onde ocorrerão as modalidades esportivas

Site para inscrição nas modalidades esportivas: www.pelaexperiencia.com.br