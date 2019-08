Parte significativa de um projeto arquitetônico, uma boa iluminação ajuda também a garantir o sucesso de um evento, dando destaque à decoração do ambiente, tornando os espaços mais acolhedores ou mais festivos, conforme a escolha. Especializada no assunto, a MeM Iluminação possibilita que o realce aconteça como e onde o cliente deseja.

Os sócios do empreendimento, Francisco Lobo e Laila Senna, desenvolvem um importante papel na decoração da festa. Engenheiro eletricista e arquiteta, respectivamente, eles possuem uma visão ampla e profissional do que pode ser feito com segurança para evitar problemas elétricos em eventos. A empresa nunca registrou uma ocorrência desse tipo, de acordo com os proprietários.

Com um projeto de iluminação bem planejado para o evento, seja ele qual for, é possível, por exemplo, chamar a atenção dos convidados para determinado local na entrada. “O fato de poder chamar a atenção do convidado para onde se deseja faz com que outros artifícios, como tapar o que não se quer muito à mostra, sejam desnecessários”, diz o engenheiro Francisco Lobo, um dos proprietários da MeM.

A cor mais usada para climatizar o ambiente é a âmbar – entre o laranja e o amarelo – pois combina com tudo e não é agressiva. Outra que também é usada, principalmente em casamentos, é o azul claro. Porém, neste caso, deve-se tomar cuidado para o ambiente não ficar escuro demais.

PARA OS NOIVOS – A iluminação puxada para o azul é uma das preferidas em casamentos

Segundo Laila Senna, “o light design valoriza o evento por ter melhor custo-benefício, pois faz com que o gasto com decoração seja menor”.

Os sócios explicam ainda que o sucesso de um evento é determinado pela sensação dos convidados e que deve ser sempre levadas em conta as condições climáticas da época. Para os dias mais frios a empresa dispõe de aquecedor de ambientes a gás, que produz uma sensação aconchegante.

Geralmente os orçamentos são feitos a partir de visitas ao local, onde os técnicos podem calcular a quantidade de luz ou aquecimento necessário. As solicitações podem ser feitas por telefone, e-mail ou WhatsApp. Para maior segurança do cliente, um técnico fica disponível 24 horas para sanar qualquer dúvida que possa ocorrer durante a cerimônia.



Serviços

MeM Iluminação

Endereço: Rua Euclides Andrade, 450 - Santo André

Telefone: (31) 3495-6956

WhatsApp: (31) 98727-6956

Site: www.mmiluminacao.com

E-mail: contato@mmiluminação.com.br

Fan Page: @mmiluminacao

Instagram: @mmiluminacao