“Uma mini galeria do ouvidor no bairro Castelo”, assim Lidiane Sernizon explica a concepção da loja Mimos & Luxo na região da Pampulha, em Belo Horizonte, no ano de 2016. Com o tempo, a ideia foi expandida e, atualmente, também são comercializados presentes e acessórios personalizados, bem como artigos de festa e locação de mobílias e decoração.

Lidiane conta que sempre teve apreço por confeccionar as lembrancinhas de eventos marcantes dos seus filhos, como chá de bebê, saída da maternidade e aniversário. “Eu trabalhava nisso em casa, nas horas vagas, e precisava me deslocar até o Centro buscar todos os materiais”, relembra.

“O negócio começou como um sonho de mãe”, nas palavras da empresária que, até então, atuava como bancária - emprego depois abandonado para se dedicar integralmente ao comércio. E desta forma a unidade surgiu, comercializando fitas de cetim, pérolas, biscuit e outras matérias-primas para artesanatos.

“O plano de negócios foi pensado para atender às mães que, assim como eu, gostam de produzir em casa, e apenas expunha os meus trabalhos como exemplos para elas. De repente, as pessoas pediam para a gente entregar os produtos prontos”, relata Lidiane, ressaltando que a recepção dos clientes foi surpreendente à época.





Fachada da loja no bairro Castelo, na região da Pampulha, em BH

Mercadorias



Hoje, o carro-chefe da Mimos & Luxo são os presentes criativos, entregues prontos. Há grande demanda por parte de empresas, que encomendam canecas, chinelos, quebra-cabeças, mouse pads, almofadas, agendas, sacolas, canetas e uma infinidade de objetos que podem ser customizados com a marca da corporação.

Existem ainda os kits personalizados em acrílico e uma ampla gama de papelarias, que já vêm recortados de maneira a servirem facilmente de decoração, como adesivos, além de produtos da Toke e Crie - marca de utensílios para artesãos.

SERVIÇO

Mimos & Luxo

Endereço: Rua Romualdo Lopes Cançado, 125, loja 201 - bairro Castelo, Belo Horizonte

Telefone: (31) 3476-7650

WhatsApp: (31) 9 9316-7307

Instagram: @luxosm

Fan page: @mimos&luxo