Com uma frota de aproximadamente 240 veículos, a Rouxinol Turismo é uma empresa referência no segmento de transporte coletivo particular. Constituída em Minas, com foco na mobilidade de funcionários de grandes corporações, atende aos setores industrial, siderúrgico, aeroportuário e minerário. Entre os clientes de peso no portfólio estão a Fiat, a Vallourec e a Cemig.

A cobertura logística da Rouxinol abrange toda a Grande BH e parte da região Central de Minas, destacadamente Conselheiro Lafaiete e Jeceaba. Algumas vantagens oferecidas ao contratante são segurança, conforto e integridade dos empregados, bem como a pontualidade e, consequentemente, o aumento da produtividade.

“O que fez com que a gente se sobressaísse e tivesse diversas certificações foi o serviço de excelência, que permitiu a fidelização dos clientes. E o fato de não realizarmos atividades paralelas, como transporte rodoviário ou urbano, contribuiu para que nos especializássemos nesse atendimento, buscando expertise”, explica o proprietário e diretor Júlio Cezar Diniz.

Para atender a qualquer demanda, a empresa dispõe de automóveis executivos e convencionais. Da frota total, 60% são ônibus, 30% micro-ônibus e o restante é composto por vãs e carros pequenos. Os valores referentes ao fretamento contínuo ou eventual são variáveis de acordo com o itinerário e os horários, estando disponíveis sob consulta.

Já o corpo funcional da instituição conta com cerca de 500 pessoas. “Todo o nosso grupo de colaboradores é imbuído do espírito de fazer sempre o melhor. Para nós, é uma honra o reconhecimento conquistado”, afirma Diniz.

Além disso, a empresa é adepta ao Despoluir – Programa Ambiental do Transporte, destinado à redução da emissão de poluentes. Por meio dele, tem vencido anualmente, desde 2013, o “Prêmio Fetram de Qualidade do Ar”.

Também foi contemplada com o troféu bronze dos últimos dois ciclos (2015/2017 e 2013/2015) do “Prêmio de Qualidade” da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP). Possui ainda os ISO 9000, 14000 e 18000.

A preocupação com a saúde e o bem-estar da equipe faz parte da política de valores da Rouxinol. Na sede administrativa, um pomar com mil árvores frutíferas contribui para a qualidade de vida dos trabalhadores.

“As pessoas que nos visitam costumam ficar impressionadas com o que veem”, relata Diniz.

E o respeito ao meio-ambiente e aos recursos humanos se estende à vontade e ao empenho em manter viva a história do transporte nacional.

Um memorial guarda vários ônibus que marcaram época, principalmente nos anos 60 e 70, e outros carros restaurados, todos relevantes para a consolidação da indústria automotiva brasileira. O espaço é aberto à visitação do público em geral, mediante agendamento prévio.

SERVIÇO:

Rouxinol Turismo

Endereço (sede administrativa e garagem em BH): Rua José Otaviano Camargos, 30 – Camargos, Belo Horizonte

Telefone: (31) 3333-7744

Site: www.rouxinolturismo.com.br