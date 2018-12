A Miranda Nails - loja especializada em produtos para unhas de gel, acrílico ou fibra - conta com duas unidades, uma no Barreiro, em Belo Horizonte, e outra no bairro Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana da capital. O sucesso é tanto que a proprietária e idealizadora dos espaços, Yasmim Miranda, planeja abrir uma terceira unidade, em 2019, no Centro de BH.

Yasmim conta que começou a trabalhar na área como representante comercial de outra empresa. E em julho de 2015, quando recebeu R$ 700 de saldo do FGTS, resolveu aplicar o valor no comércio. "A partir daí, fui reinvestindo o lucro", explica.

Nos anos seguintes, ela lançou três marcas próprias, hoje reconhecidas no segmento: Q3, Strong e Gold. Ela ainda revende a All Session, também forte na área. "Entrei no mercado, porque percebi a demanda por produtos de qualidade a preços acessíveis", relata Yasmim.

As unidades realizam entregas para todo Brasil. Uma vantagem oferecida aos consumidores é o cartão fidelidade, por meio do qual, após dez compras, o comprador pode resgatar 10% do total investido em produtos.

Cursos

Em pouco tempo, Yasmim compreendeu que seria interessante também oferecer cursos preparatórios para o público de seu negócio. A versão completa, voltada para iniciantes, tem custo de R$ 700 e quatro dias de duração.

Já as alternativas de aperfeiçoamento, voltadas para aprendizes e com atuação na área, custam R$ 250 por um dia. A modelo é por conta do aluno, que pode optar por treinar em si mesmo.

SERVIÇO

Miranda Nails

Unidade em Contagem: Avenida José Faria da Rocha, 1492, 2º andar - bairro Eldorado

Unidade em Belo Horizonte: Avenida Sinfrônio Brochado, 206, Loja 13 (galeria Teixeira de Matos) - bairro Barreiro

Fan page: @mirandanailsMN

Instagram: @mirandanailsbh

WhatsApp: (31) 9 9663-8353