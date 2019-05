Não sabe onde comemorar seu aniversário ou despedida de solteiro? A dica quente é o Muu Bar, localizado no bairro Sion, Zona Sul de BH. O local oferece pacotes promocionais para reserva do mezanino com capacidade para 80 pessoas, comida e bebida liberados e garçom incluso. Caso prefira, o cliente pode apenas reservar o espaço, dispensando a exclusividade. Nesse caso, a vantagem é que ele ganha fichas em dobro, com limite de dez.

Com a alta demanda, os sócios Marco Túlio Pimenta e Roger Eustáquio de Andrade recomendam que a solicitação aconteça dez dias antes ou, pelo menos, na semana anterior ao evento. “Para este fim de semana, já estamos quase sem lugar”, justifica Pimenta.

O motivo é a programação intensa. Às quintas e aos sábados, o Muu Bar torna-se palco do melhor da “sofrência”, com clássicos do sertanejo e hits do momento entoados ao vivo. Às sextas, o DJ e violinista Flávio Monteiro apresenta música eletrônica acompanhada pelo instrumento. O projeto, iniciado há dois meses, tem rendido muitos elogios por parte da clientela e aumentado a procura pela casa.

Já aos domingos, as atrações costumam ser variáveis, sempre anunciadas nas redes sociais do estabelecimento, especialmente no Instagram.

Além disso, recentemente, a casa instalou um telão no qual os principais jogos de futebol - inclusive aqueles disponíveis via streaming - são transmitidos.

Nos dois próximos meses, as partidas do Atlético e do Cruzeiro serão exibidas com as presenças ilustres do Galo Doido e do Raposão. E no próximo sábado (1º), a final da Uefa Champions League será veiculada em um evento patrocinado pela Heineken, com direito a sorteio de brindes da marca, como cachecóis, camisas, bebidas e outros.

Cardápio

Sempre estupidamente geladas, as cervejas são comercializadas na Muu Bar mo formato long neck. Sempre há promoções. Com a chegada do outono, taças de vinho tinto, branco ou rosé passaram a ser vendidas por R$ 10. Uma carta de drinks exclusivos da marca ainda compõe as opções de bebidas. E para acompanhar, boas pedidas são os pães de alho e espetos - entre esses últimos, os queridinhos da freguesia, segundo os diretores, é o de batata recheada.

SERVIÇO

Muu Bar

Endereço: Rua Pium-í, 630 - Sion, Belo Horizonte

Funcionamento: Segunda a sexta, das 18h à 1h / Sábado, das 15h às 2h / Domingo, das 15h à 0h

WhatsApp: (31) 98366 1381

E-mail: reservas@muubar.com.br

Fan page: @oficialmuu

Instagram: @oficialmuu