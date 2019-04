A unidade Pampulha da New Gym, rede que traz a BH um conceito inovador de academias, focado na variedade de serviços e na atenção ao aluno, abre gratuitamente uma manhã de aulas coletivas, no próximo sábado, das 8h30 às 13h30.

O evento, denominado “Retrô New”, mistura músicas e movimentos que embalaram gerações e também tendências atuais. As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo Eventbrite.

A metodologia foi criada pela Les Mills, originária da Nova Zelândia e presente em cerca de cem países. A escola tem 50 anos de expertise e está no Brasil há duas décadas. Sistema combina musicalidade e ciência com o objetivo de fazer com que as pessoas se apaixonem por práticas saudáveis.

Tudo a ver com a concepção da New Gym. “É uma oportunidade de mostrar a nossa dinamicidade. Uma de nossas particularidades é oferecer vários espaços e atividades ao mesmo tempo. Queremos desmitificar a ideia de que se exercitar é algo chato e padronizado”, afirma o proprietário da rede, Marco Vecchia.

Os treinos coletivos organizados pela Les Mills têm periodicidade trimestral e são reproduzidos pela New Gym desde a fundação, em julho de 2018.

No sábado, algumas aulas oferecidas serão “Power Jump”, coreografia ritmada sobre um mini trampolim; “Body Balance”, que exercita corpo e mente a partir de elementos de ioga, alongamento e tai chi chuan; e “Body Pump”, a partir de fundamentos da musculação, aplicados de maneira divertida.

Ao todo, serão 15 atividades, sendo que três delas ocorrem concomitantemente a cada hora. Mais de 400 pessoas já se inscreveram. Dentre os convidados, instrutores de outras academias. As vagas são limitadas e a disponibilidade deve ser consultada pelo aplicativo até sexta-feira.

“A pessoa pode se inscrever em uma ou mais aulas, a depender da sua disposição, pois o ritmo é bem intenso”, diz Vecchia.

Na ocasião, serão também realizados sorteios e distribuídos brindes de parceiros. Aqueles que desejarem, podem adquirir a camiseta do evento.

Além da unidade na região da Pampulha, nos bairros Mangabeiras e Cruzeiro, ambos na regional Centro-Sul de BH, têm academias New Gym.

A marca traz a proposta de atuar como um “shopping de atividades físicas”, com diversas opções de exercícios em um só lugar, sendo apta a receber desde bebês até idosos.

O amplo quadro de professores permite atendimento exclusivo, de acordo com as necessidades de cada aluno. O local também aposta na comodidade dos usuários, oferecendo espaço kids, centro de estética integrado e wi-fi liberado.

SERVIÇO

Retrô New

Data: Sábado, 27 de abril de 2019>

Horário: Das 8h30 às 13h30

Endereço: New Gym - Unidade Pampulha (Avenida Presidente Tancredo Neves, 2510 - Paquetá, Belo Horizonte)

Inscrições: Gratuitas, pelo aplicativo Eventb

Site: www.newgymbrasil.com.br

Instagram: @newgymbrasilpampulha