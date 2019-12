Mais do que eternizar momentos em imagens, registrá-los com carinho e amor, cuidando de cada cliente de forma totalmente exclusiva. No mercado há seis anos, o casal Christinne Magalhães e Wilson Carvalho transformou a Nimeri Fotos em mais do que só empresa de fotografia: especialista em acompanhar momentos e histórias.

Sediada em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, relaciona-se com os clientes em todos os momentos da vida deles: desde o casamento, por exemplo, passando pela gestação de um filho até os registros do primeiro ano do herdeiro.

“Somos uma empresa que fotografa e entrega aquilo com o que o cliente sonha. Não temos planos fechados, mas serviços flexíveis para atender o pedido de cada um, afinal, o sonho é deles”, reforça Christinne.

Para se adequar aos desejos do cliente, a Nimeri Fotos dispõe de um estúdio todo equipado. Para conhecer o espaço ou mesmo conversar sobre o projeto é necessário marcar horário com antecedência. Fotos externas também são bem-vindas e podem ser feitas em diferentes locações, basta escolher o melhor destino.

“Se quiserem nos levar para Cancun ou para o Japão, a gente faz a malinha e vai. Não somos árvores para ficarmos presos em canto nenhum”, brinca a fotógrafa, que faz questão de estar presente, junto com o marido, em todos os eventos para os quais são contratados.

Além do casal, a Nimeri Fotos conta com uma equipe de profissionais para não perder nada de vista. Christinne reforça que, muitas vezes, o olhar de um fotógrafo complementa o do outro. Para deixar todo mundo à vontade, cada detalhe é pensado e ajustado da melhor forma possível. Making off de noivas, por exemplo, são sempre feitos por ela e o dos noivos, pelo marido.

Um dos carros-chefes da empresa, os ensaios newborn também são conduzidos de forma a materializar o sonho da família.

Diferentemente de muitas empresas do segmento, que limitam o número de parentes que podem fotografar ao lado do recém-nascido, na Nimeri Fotos a participação é liberada.

“Só tomamos o cuidado de fazer as fotos com a família antes ou no fim do ensaio para que o estúdio não fique tão cheio. Nossa máxima é priorizar os clientes para que eles também nos priorizem”, enfatiza a sócia da empresa.

SERVIÇO

Nimeri Fotos

Endereço: Bairro Joana Darc – Lagoa Santa/MG

Contato: (31) 99628 8390

Instagram: @nimerifotos.com.br