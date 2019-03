#POST HD Conteúdo Patrocinado

O fim de semana promete ser animado n’O Mercado, casa noturna localizada no terceiro andar do Mercado Novo, na avenida Olegário Maciel, no Centro de Belo Horizonte. Na programação, um "rolê" para lá de nostálgico que não deixará saudosista algum parado, além de uma homenagem especial a São Patrício, padroeiro da Irlanda, com muito rock e cerveja verde.

Quem nunca se surpreendeu cantando e dançando sucessos de outras épocas? Na sexta (29), a Festa Goldie tocará apenas hits de, no mínimo, dez anos atrás. Para dar conta da "responsa", um time de DJs de peso está escalado: David Zaidan (Alta Fidelidade), Carou ( Festa Transa!), André Mayrink (URBN), Janhu (Original Sundays) e Yuga (Alta Fidelidade). A Banda Pipa, que só toca brasilidades dos anos 90, também tem presença confirmada.

Os convites, com preços a partir de R$ 10, já estão à venda na Plataforma Sympla. Quem preferir reverter o valor investido em consumação paga R$ 50.

Já no sábado (30), o espaço recebe a segunda edição da tradicional festa de Saint Patricks, que "vai rolar" a partir das 15h, em uma tarde animada com as bandas Aeroplane, Mary Pops e GAMP e os DJs Rodrigo Vavá e Gabi Mello.

Promoções de bebidas e brincadeiras irlandesas, realizadas de hora em hora, também garantem o agito durante o dia e a noite, para nenhum devoto do santo dos trevos colocar defeito. Muitas outras surpresas ainda estão previstas para esta data mágica. Ingressos estão à venda na Central dos Eventos, por R$ 15 (primeiro lote).

SERVIÇO

O Mercado

Dia 29 de março, Festa Goldie, a partir das 22h30

Dia 30, Saint Patricks, a partir das15h

Local: O Mercado, avenida Olegário Maciel, 742, 3º andar - Centro de Belo Horizonte