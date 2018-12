# PostHD Conteúdo Patrocinado

"Caraca, Muleke!": "O Último Samba do Ano" terá uma edição extra, na sexta-feira (21), após o sucesso da festa anterior, que levava o mesmo nome e teve os ingressos esgotados com um mês de antecedência. O evento será a partir das 20h, no Hangar 677, localizado no bairro Olhos d’Água, em Belo Horizonte.

Desta vez, entre as atrações está uma das vozes mais conhecidas do pagode atual, Thiaguinho, que promete animar os fãs com muita ousadia e alegria. O cantor apresentará ao público mineiro desde os clássicos do Exaltasamba até os trabalhos mais recentes.

Outra participação de peso é a do grupo Sorriso Maroto, que encerra a noite. No repertório dos amigos do Grajaú, estão grandes hits da carreira, como "Me olha nos olhos", "1 metro e 65" e "Dependente". E também a canção lançada há pouco, "O Impossível", que marcou o retorno do cantor e compositor, Bruno Cardoso, ao conjunto.

Além deles, estão previstas ainda apresentações do Samba Brother, que recentemente completou sete anos de estrada, do Sem Limite e do Deixa Falar - todos da cena pagodeira de Minas Gerais. Os DJs Ávila e Caio Moreira também marcarão presença.

Os ingressos, comercializados por R$ 70, podem ser adquiridos nas lojas da Central dos Eventos, em BH, Contagem, Betim, Sete Lagoas, Divinópolis e Bom Despacho, ou pelo site: www.centraldoseventos.com.br.

SERVIÇO

O Último Samba do Ano – Edição Extra

Data: Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018

Horário: A partir das 20h

Local: Hangar 677 (Rua Henriqueto Cardinale, 121 - Olhos D'Água, Belo Horizonte)

Ingressos: R$ 70

Classificação indicativa: 16 anos