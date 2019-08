Manter a empresa limpa, organizada e bem gerida é indispensável tanto para que os funcionários trabalhem melhor como para causar uma boa impressão nos clientes. Mas muitas vezes os custos e o desconhecimento dos gestores dificultam essa organização. Por isso a terceirização pode ser a melhor saída para se evitar desperdícios de tempo e recursos e possibilitar que a empresa se concentre na atividade fim.

Essa é a especialidade da Organizzare Conservadora, que também presta serviços de jardinagem e portaria em Belo Horizonte. Além das facilidades que uma conservadora proporciona, o cliente fica livre das convenções coletivas para trabalhadores do setor e não precisa equiparar benefícios específicos da área administrativa, o que pode gerar reduções significativas de custo.

Segundo a diretora-presidente da Organizzare, Maria de Fátima Vasconcellos, o contratante deve estar atento a alguns pontos.

“Antes da contratação de um serviço terceirizado neste segmento, é necessário que o contratante conheça qual é o posicionamento de mercado da empresa que será contratada e saiba se ela é a mais especializada no ramo ou na região onde atua”, diz.

Passada essa etapa, é importante levantar os custos e colocar tudo na ponta do lápis e em uma planilha. “Desconfie da empresa se ela apresentar custo mais baixo que as demais, pois isso pode ser uma indicação de que a empresa está deixando de contemplar alguns gastos obrigatórios”, destaca a proprietária.

Outro ponto de destaque é ficar de olho na tecnologia, nos equipamentos empregados e na carteira de clientes. A Organizzare, por exemplo, atende especialmente empresas de grande porte como a Fundação São Francisco Xavier, a E. Tamussino e outras na capital mineira.

A empresa oferece também serviços especializados para o recolhimento e destinação de resíduos infectantes, zelando para que não haja contaminação do ambiente e outros prejuízos.

Maria de Fátima explica que, sem a preocupação de gerenciar e executar tarefas de limpeza e conservação, a qualidade do serviço prestado pela empresa-cliente tende a melhorar. “E essa consequência está, inclusive, relacionada à quantidade de investimentos feita pela prestadora em busca de melhores resultados”, afirma a empresária.

Equipe da Organizzare Conservadora fica à disposição dos clientes

“Ao terceirizar a conservação e limpeza, seu negócio pode passar a dedicar atenção, esforços e recursos para aquilo que é realmente importante para seu crescimento. Imagine um shopping. Sem a terceirização de serviços de limpeza, o negócio teria que deixar de realizar melhorias na praça de alimentação, por exemplo, para garantir a higienização dentro de certos padrões. O mesmo acontece com sua empresa. A Organizzare Conservadora oferece dedicação diferenciada para as atividades de conservação, limpeza, portaria e jardinagem. Assim, maior se torna a competitividade da contratante e melhores são os seus resultados”.

Além disso, no caso de faltas do trabalhador, a conservadora conta com uma equipe de reserva técnica, que permite fazer rapidamente a reposição do funcionário ausente.<EM>

