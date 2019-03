Já teve a oportunidade de experimentar um colac? Também conhecida como “bolo chaminé”, a iguaria típica de Praga, na República Tcheca, dá nome a uma charmosa casa de doces gourmet localizada na região do Barreiro, em BH, e que foi inaugurada há menos de quatro meses.

A receita, feita a partir de massa fermentada, assada e enrolada a um espeto, recebe cozimento trufado até adquirir a cor dourada. No tipo doce, ela é coberta com açúcar granulado - que, durante o cozimento, carameliza, ganhando brilho e crocância - e tem a superfície coberta por ingredientes variados.

Na versão salgada, chamada sanduíche, pode ser recheada com carne de panela, frango ou frango com bacon. Adoçado ou de sal, o bolo invulgar tem valores entre R$ 8 e R$ 25.

Além da guloseima europeia, o local é estimado pela produção de diversos doces artesanais, todos eles sem adição de conservantes ou aromatizantes. Um dos campeões de vendas é o cone recheado, vendido com leite ninho, brigadeiro ou ambos, dentre múltiplos sabores, por R$ 4.

Os chup-chups contabilizam mais de dez variações, e estão também disponíveis em alternativas alcoólicas, sendo algumas delas: caipirinha, batida de coco e catuaba com açaí, com custo a partir de R$ 4.

A proprietária do empreendimento, Jéssica Mendes, é responsável pela produção, bem como pelo atendimento à clientela. Para isso, ela se divide entre a cozinha, durante as manhãs, e o balcão, no período da tarde. A exceção se dá em épocas festivas, como Natal e Páscoa, quando ela contrata pessoas de confiança, para manter a alta qualidade dos itens comercializados.

Não por acaso, aberta em dezembro de 2018, a loja vendeu cerca de 600 panetones no último aniversário do Menino Jesus.

A história de Jéssica Mendes na área da confeitaria remonta a 2015, quando iniciou a fabricação artesanal de cones recheados, vendendo-os por meio de restaurantes parceiros no centro de Belo Horizonte e nos bairros Santa Efigênia, Buritis, Savassi e Sion. Atualmente, são mais de 30 estabelecimentos revendedores. Todos eles contam com preços especiais pelos produtos.

Para a Páscoa de 2019, Jéssica já trabalha na produção de ovos de colher, feitos com brigadeiro gourmet, 50% cacau, e chocolate belga. Com preços a partir de R$ 25, podem levar leite ninho com Nutella, leite ninho com brigadeiro, brownie, paçoca e outros recheios. Encomendas devem ser realizadas até o dia 15 de abril.

SERVIÇO:

Colac - Doces Gourmet

Endereço: Rua Aladim Correia de Faria, 1067 - bairro Diamante, Belo Horizonte

Funcionamento: Segunda a quarta, das 13h às 20h / Quinta a domingo, das 12h às 20h

WhatsApp: (31) 9 9594-9868

Instagram: @colac.gourmet