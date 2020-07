Conteúdo de responsabilidade de Celso Martins Santos

O Beto Carrero, um dos maiores parques temáticos do Brasil, reabriu as portas com capacidade de 50% de sua operação, além de várias medidas sanitárias para evitar a propagação do novo coronavírus. Somente os shows em espaços abertos estão sendo realizados.

A reabertura segue as orientações do Ministério da Saúde e do governo de Santa Catarina. Além de exigir o uso de máscaras, o Beto Carrero reforçou os procedimentos de limpeza e higiene. O funcionamento é de segunda a domingo.

Outra novidade é o aplicativo Fila Virtual Beto Carrero. A plataforma permite que o visitante agende brinquedos e shows, evitando aglomerações.

O Beto Carrero fica localizado no município de Penha, distante 11 km do Aeroporto de Navegantes, onde operam as companhias Gol, LATAM e Azul. Outra opção é chegar por Florianópolis, que fica a 120 km do Beto Carrero.

Outra opção é comprar pacote para Beto Carrero e após dois dias, tempo suficiente para explorar o parque, alugar um carro para conhecer o litoral de Santa Catarina. Balneário de Camboriú fica a 39 km do Beto Carrero.