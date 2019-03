Cada vez mais procurado por mulheres e homens, o pole dance é uma forma muito prazerosa – e nada entediante – de se exercitar. A mistura dança e ginástica chegou também à região de Venda Nova, em BH, há pouco mais de um ano, com o “Planar Pole Dance e Circo”.

Segundo a professora e administradora do estúdio, Dani Morais, o exercício não é uma prática padronizada. Mesmo os mais experientes sempre podem inventar novos movimentos, nem que seja juntando vários outros no que ela chama de “combo”.

Tão variados quanto são os músculos aprimorados na barra: principalmente os da região abdominal, mas também os dos braços, costas, peito, pernas e glúteos. “O pole trabalha tudo, desde o pescoço até o pé”, resume Dani.

Talvez por isso “viciantes” foi a palavra mais utilizada pelos alunos do Planar para definir o pole dance e as acrobacias aéreas de circo ensinadas no local. Contudo, sem dúvidas, é também democrático.

Entre moças e rapazes, gordinhos ou esbeltos, a casa recebe crianças a partir dos seis anos até a terceira idade. “Tenho uma aluna que não tem uma parte do dedo, e adaptamos as aulas para ela. Limitação só existe se um médico disser que você não pode praticar determinada atividade. Fora isso, está na nossa mente. É questão de querer”, defende a proprietária.

Para lidar com o público múltiplo, Dani conta com um time campeão de instrutores: no pole, Bia Lara, Diene Rodrigues, Gabi Amaral e Pedro Rodrigues; na acrobacia aérea, Ana Caroline Barbosa e Vicktor Leão. “O Planar só existe por eles”, enfatiza.

Assumidamente apaixonada pela prática, a idealizadora do espaço “largou tudo” – incluindo um cargo efetivo na Prefeitura de Belo Horizonte – para se dedicar exclusivamente ao pole. “Quem entra, encanta-se e quer isso para o resto da vida”, justifica, esbanjando bom-humor.

E a história de Dani é bastante parecida com a da maioria de seus alunos. Ela buscava uma modalidade que não fosse monótona e que a ajudasse no processo de cura de uma depressão.

“A procura por pole não acontece por um motivo fixo, como a perda de peso ou um problema psicológico. Porém, noto que todo mundo – ou pelo menos 90% das pessoas que procuram o estúdio – quer algo que fuja da rotina”, diz.

SERVIÇO:

Planar Pole Dance e Circo

Endereço: Rua Ritápolis, 42 - bairro Candelária, Belo Horizonte

Telefone/WhatsApp: (31) 9 86415571

Fan page: @planarpoledanceecirco

Instagram: @planarpoledanceecirco