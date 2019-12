O Natal se aproxima e o consumir mais precavido já providencia não somente a lista, mas sobretudo a cotação dos presentes que pretende comprar. Afinal, sabe que dá para agradar parentes e amigos sem comprometer o orçamento. Ainda mais em tempos de crise. Para quem busca um espaço que ofereça variedade a preços baixos, uma boa opção é visitar a ponta de estoque Salvados Carvalho, na região da Pampulha.

Nas prateleiras, calçados, cosméticos, produtos de casa e limpeza, bomboniere e alimentação, entre outros. Vários itens com descontos de até 80%. Por lá o cliente encontra, por exemplo, tênis da marca Olympikus por R$ 99,90, sandália ortopédica da Via Scarpa por R$ 59,90 ou um sapato da marca Melissa por R$ 69,90.

O segredo da empresa para conseguir preços bem mais em conta está na aquisição de lotes de produtos em leilões realizados por seguradoras e transportadoras. Em caso de acidentes, as cargas ficam com as seguradoras, que escoam os materiais, via leilões.

“Os produtos que tiveram avaria são descartados. Compramos somente aqueles que estão em ótimas condições de qualidade. Assim conseguimos oferecer produtos originais, de qualidade e ótimos preços”, afirma a gerente, Flávia Carvalho.

Segundo ela, há opções de presentes para todas as idades. “Temos brinquedos, perfumaria infantil e calçados para esse público”, garante, acrescentando que a loja é nova, mas ganhou destaque rapidamente na região dos bairros Castelo, Santa Terezinha e Serrano justamente por causa dos preços atrativos.

Quem quiser conhecer mais os produtos à venda na Salvados Carvalho pode conferir o perfil da loja no Instagram: @salvados_carvalho_

SERVIÇO

Salvados Carvalho

Endereço: rua Expedicionário Paulo de Souza, 69, Urca

(região da Pampulha)

Telefone: 3324-1310