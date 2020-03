Antes da celebração de um momento especial na vida de duas pessoas, o casamento exige muita dedicação e trabalho para que tudo saia conforme planejado. “O ideal é que os noivos fechem primeiro o contrato com o cerimonial, que vai lhes direcionar para as outras contratações”, define Stephanie Augustinho, que fundou o Wedding Cerimonial em 2015.

Ela conta que muitas vezes não é o que acontece, e que os noivos já procuram o serviço com outros serviços definidos, como buffet, fotografia e espaço alugado.

Em Belo Horizonte, muitas casas de festas têm inclusive providenciado um serviço próprio de cerimonial. “Não é recomendável porque o cerimonial tem papel organizador e também fiscalizador, sincronizamos tudo para que pareça ser de uma empresa só. Mas como fica a fiscalização desse espaço se de fato pertence à mesma empresa?”, pontua Stephanie.

A partir da procura dos noivos, a empresária conta que cabe a ela pesquisar os responsáveis por outros serviços como buffet e fotografia, verificar a idoneidade dos profissionais contratados e assegurar o funcionamento de todos os preparativos para o “grande dia”.

Ela destaca que os noivos devem se sentir confortáveis com o serviço de cerimonial desde a primeira reunião. O Wedding Cerimonial não organiza mais do que um evento por fim de semana, com uma média de dois casamentos por mês.

O orçamento é definido a partir das solicitações dos noivos, sem uma faixa de preço pré-estabelecida.

A própria data para o casamento já dá dicas do que os noivos esperam. “Quando os noivos definem o período para se casar tem a ver com eles, às vezes sem querer vão escolher a época do ano que melhor define o perfil dos dois”.

Com mais de quatro anos de experiência à frente do Wedding Cerimonial, a empresária possui algumas sugestões para os noivos. O ideal é fechar contrato com cerimonial entre 1 ano a 1 ano e meio do casamento. “É o tempo hábil para organizar eventos desse porte. Conseguimos distribuir os custos de maneira agradável para que no dia tenhamos o evento construído emocionalmente e financeiramente”, assinala Stephanie Augustinho.

Foi a opção que fez Marilia Rosa, de 30 anos. Após conhecer o Wedding Cerimonial em uma feira de noivas em 2015, ela contratou os serviços para o casamento com Maurício Reis, em outubro de 2016.

“Foi tranquilo do início ao fim. Desde o primeiro contato tivemos uma segurança muito grande, é uma equipe super acessível, com retorno rápido, e mesmo quando a Stephanie perdeu o esposo, na época, não perdemos contato, ela designou outra pessoa para negociarmos”, conta a servidora pública, que desde então já indicou o serviço cerimonial de Stephanie para uma festa de debutante em 2018 e para mais dois eventos.

“Na época, eu fiquei viúva, mas não deixamos de realizar os serviços. A Wedding é uma empresa, não é da pessoa física, então independentemente do que ocorrer com a Stephanie o evento ocorrerá coma mesma maestria”, conta a fundadora do Wedding.

SERVIÇO

Wedding Cerimonial

Rua Conceição Aparecida, 681 Bairro Santa Terezinha, Belo Horizonte

Telefones para agendamento: (31) 99302-9971 (WhatsApp) e (31) 97312-2338 (Ligações)

Facebook: facebook.com/weddingcerimonial

Instagram: instagram.com/weddingcerimonial