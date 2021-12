Conteúdo de inteira responsabilidade de Márcio Batista Martins

Sabemos que o Palmeiras acabou de conquistar o bicampeonato consecutivo da Libertadores sobre o Flamengo, e grande parte da boa fase do clube se deve ao técnico português Abel Ferreira. O treinador tem construído uma carreira extremamente vitoriosa no Brasil e está com a moral lá em cima com a torcida e diretoria do clube. No entanto, isso não significa que o português não tome decisões duvidosas.

No início deste ano, o Palmeiras foi uma das primeiras equipes brasileiras a tentar contratar Hulk. Contudo, Abel Ferreira estava preocupado com a harmonia do vestiário do time, que estava prestes a disputar a Copa do Brasil e a Libertadores. Com isso em mente, o técnico foi veemente contra a contratação de Hulk, e fez com que a diretoria palmeirense desistisse de qualquer negociação com o jogador.

Negociação complexa de um nome de peso

A negociação de Hulk com o Verdão era um tanto complexa, e o Palmeiras vinha analisando internamente a possibilidade de contratar o jogador. Contudo, a posição da comissão técnica foi preponderante na desistência. Ademais, Abel temia que a chegada de um jogador com o renome de Hulk poderia abalar o time que já estava coeso, causando um certo ruído no elenco.

Além da negativa de Abel, financeiramente o Verdão não sabia se Dudu retornaria para equipe, já que na época o Al-Duhail, do Catar, já apontava que não continuaria com o jogador. A volta do atacante para o Porco se concretizou em maio, o que onerou ainda mais os cofres da equipe. Outro que voltou para o Porco foi Deyverson, que tem um salário nada modesto, mas que com a conquista da Libertadores, se transformou de sapo para príncipe, segundo o técnico.

Após a vitória contra o Flamengo no último dia 27, Abel ainda chegou a confirmar que também conversou com Borja, no início do ano, mas optou pelo não retorno do jogador à equipe, já que ele entendia que o atacante não encaixaria no perfil do elenco. Sendo este o mesmo raciocínio que vetou a chegada de Hulk ao Alviverde.

Melhor do ano

Apesar de ter tido êxito em sua decisão, já que dificilmente alguém poderá contestar o trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras após a conquista de duas Libertadores consecutivamente, não dá para negar que não ter assinado com Hulk foi uma perda para a equipe - basta olhar o desempenho do atacante no Atlético Mineiro.

Em 2021, o camisa 7 disputou 65 jogos pelo Galo, onde marcou 34 gols e deu 13 assistências. Ademais, o atacante foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, recebeu a Bola de Prata e a Bola de Ouro, sendo considerado o melhor jogador da maior competição nacional. Com essas marcas, ele calou diversos críticos, que no início da temporada afirmavam que o jogador estava retornando para o Brasil para se aposentar, e não apresentaria o bom futebol de outrora.

Próximo da “Tríplice Coroa”

O Atlético Mineiro está praticamente com uma mão na taça da Copa do Brasil, já que goleou por 4 a 0 o Athletico Paranaense na primeira partida da final. Com isso, Cuca está próximo da conquista da “Tríplice Coroa” pelo Galo. Contudo, esse não seria o termo original, já que ele se refere a conquista da copa nacional, a liga nacional e o torneio continental, ou seja, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, na mesma temporada.

Como sabemos, não é possível para o Galo atingir esse feito neste ano. Contudo, Cuca pode atingir uma “Tríplice Coroa” simbólica, já que o técnico venceu a Libertadores em 2013, o Brasileirão neste ano e pode conquistar a Copa do Brasil no próximo dia 15.