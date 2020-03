O grande número de cães e gatos vivendo em situação de rua é uma das maiores preocupações de ONGs e empresas que lutam pelo bem-estar dos animais. Por esse motivo, projetos de castração têm se tornado cada vez mais comuns.

Hoje, cerca de 40 mil animais encontram-se abandonados nas ruas da Grande Belo Horizonte. Vulneráveis, passam fome e frio e estão sujeitos a atrair e transmitir doenças e a sofrer maus-tratos.

Especialistas afirmam que a castração é a melhor opção e uma prova de amor para manter a saúde dos pets, pois também evita o nascimento de novas vítimas do abandono humano. A falta de cuidado leva a fêmea a ficar prenha pelo menos duas vezes ao ano, gerando alto descontrole populacional dos animais de rua.

Entre os diversos projetos para mudar essa realidade em BH está o criado por Val Consolação, presidente da ONG Vida Animal Livre. A “Castração Ecológica” tem apenas cinco meses de existência, mas já favoreceu cerca de 20 animais abandonados e tem como meta chegar a 300 castrações até o fim de 2020.

Para cada castração são necessários 150 quilos de tampinhas. O valor arrecadado com a venda do plástico para cooperativas de reciclagem é revertido para o pagamento das cirurgias dos animais abandonados.

SEM COMPLICAÇÃO

A operação é simples. Primeiro o pet passa por alguns procedimentos para avaliar se está apto a ser castrado, como exame de sangue e cardíaco e avaliação de fatores como idade e raça.

Após a triagem com resultados positivos, é encaminhado para a cirurgia. O período de recuperação é breve, seguindo todos os cuidados necessários, e acontece junto aos tutores.

INICIATIVA

Animais resgatados que ainda não foram adotados seguem para lares temporários, e lá ficam até a adoção.

Para que projetos como este permaneçam salvando vidas, contam com a ajuda diária de padrinhos e empresas como a Animalle Mundo Pet. Localizada na avenida do Contorno, é um ponto de coleta dessas tampinhas.

Val Consolação destaca a importância de a sociedade e empresas participarem de forma voluntária dessas ações.

“A Animalle é minha parceira pessoal desde antes da inauguração oficial. Quando estavam para inaugurar, entraram em contato para fechar parceria com protetores. Milhares de animais que resgatei antes mesmo de a ONG existir foram por ajuda da Animalle. Então ela tem grande parte em todo o sucesso de nossos projetos, seja com a ONG seja com as tampinhas. A Animalle é um parceiro fiel, que esperamos fazer parte da nossa história por longos anos”.

O projeto da castração ecológica vai além do amor e da melhoria de vida desses animais. As tampinhas que seriam descartadas sem qualquer cuidado, poluindo o meio ambiente, passam a ter pontos de coleta. Depois são direcionadas a cooperativas que a partir daí vão trabalhar no processo de reciclagem, colaborando com a natureza, auxiliando na economia da própria cooperativa e gerando emprego.

Para participar desse projeto e salvar vidas, basta juntar as tampinhas de plástico que estão em casa e levar ao posto de coleta da Animalle Mundo Pet. São aceitos todos os tipos de tampinhas de plástico, como de refrigerante, água, produtos de limpeza, embalagens de leite, etc.

Veja os benefícios da castração:

- Controle populacional de cães e gatos abandonados;

- Redução de doenças uterinas;

- Fêmeas deixam de entrar no cio, que é o sangramento que ocorre a cada 3 meses;

- Caso a castração seja realizada antes do primeiro cio, por volta dos 6 primeiros meses de idade, o risco de câncer de mama cai para praticamente zero;

- Extinção da piometra (infecção no útero);

- Diminui a tendência à hiperplasia da próstata (aumento de forma diferenciada);

- A ocorrência de tumores dos testículos é extinta;

- Poupa o animal de algumas reações instintivas ligadas ao aparelho reprodutor;

- Diminui o estresse, porque com a castração os pets deixam de produzir hormônios sexuais que os fazem ficar inquietos com a falta do cruzamento;

- Reduz problemas de trato urinário nos gatos.

SERVIÇO:

- Animalle Mundo Pet

Facebook: /AnimalleMundoPet

Instagram: @AnimalleMundoPet

WhatsApp: (31) 9 9389 8880

Telefone: (31) 3292 8880

Avenida do Contorno, 8.931, Gutierrez, BH

- ONG Vida Animal Livre

Telefone: (31) 3292 8880

Instagram: @ongvidaanimallivre



(*) Este conteúdo é de responsabilidade do anunciante