Quando pensamos em rede social, a primeira imagem que nos vem à mente é o Facebook, com pessoas compartilhando fotos, memes, opiniões polêmicas, etc. No entanto, uma empresa decidiu utilizar esse mesmo conceito para criar um ambiente no qual as pessoas pudessem compartilhar promoções e trocar informações sobre produtos e lojas livremente.

Com essa ideia, o Promobit nasceu ainda em 2013 e já alcançou a marca de 1,6 milhão de usuários cadastrados na plataforma, e um volume de mais de 700 ofertas compartilhadas por dia. A Startup, juntamente com o Comparaí, serviço de comparação de preços do Promobit, recentemente foi adquirida pelo Grupo CASH 3, do Méliuz, por R$ 13 milhões.

Apesar de inusitado, o modelo do Promobit tem se mostrado bastante próspero, com picos de crescimento em todas as Black Friday desde seu primeiro ano. Criada com foco na colaboração, mais de 95% das ofertas e cupons de desconto publicados na plataforma são compartilhados pelos próprios usuários que fazem isso para ajudar os outros membros. Ao acessar o Promobit, também é bastante comum encontrar anúncios de ofertas com muitos comentários, inclusive alguns dizendo que vale a pena a compra do produto.

Por trás desse ambiente cooperativo, que incentiva a troca entre os usuários, existem uma camada complexa de tecnologia e uma equipe de especialistas que fazem a moderação das ofertas e dos comentários para promover a melhor experiência de quem usa.

A equipe do Promobit avalia cada uma das ofertas compartilhadas para se certificar de que o preço é o menor de verdade e que a loja é confiável. Por exemplo, se eu compartilhar uma promoção de TV que está com o menor preço hoje, mas que apareceu com preço menor no último mês, eles não irão postá-la, pois não é uma promoção de verdade. Dessa forma, os membros da comunidade podem ter um certa tranquilidade ao se depararem com um preço muito bom.

Da mesma forma, a moderação dos comentários tem o objetivo de manter a cordialidade e respeito na área de comentários para que o ambiente se mantenha saudável e relevante para os usuários.

Apesar do foco do Promobit ser a comunidade, a plataforma funciona completamente aberta para que qualquer pessoa possa acessar. Entretanto, funcionalidades como comentar em ofertas, abrir tópicos no fórum ou criar uma “Lista de Desejos", ferramenta que avisa quando o preço de um produto aparece mais barato, só são acessíveis para quem faz o cadastro, completamente gratuito, na plataforma.