Você sabia que os games foram os produtos que mais valeram a pena comprar na Black Friday, em 2020? Com média de 61% de desconto eles ficaram no topo do ranking, deixando livros, eBooks e eReaders em segundo lugar, com desconto médio de 54%. Mochilas e malas ficaram em terceiro (50%), e as categorias de moda feminina e masculina, em quarto e quinto lugares, apresentando desconto médio de 46% e 42% respectivamente. Esses foram alguns dos dados revelados através de um levantamento feito pelo Promobit, plataforma gratuita especializada em descontos e promoções, que já ultrapassou a marca de 1,8 milhões de usuários cadastrados e um volume de mais de 700 ofertas compartilhadas por dia.

Criada em 2013, com foco na colaboração, o Promobit usa o mais eficiente sistema de monitoramento de promoções, a inteligência coletiva, que é superior a qualquer algoritmo por levar em conta também outros fatores como descontos apenas em compras por aplicativos da loja ou feitas com um cartão específico. Critérios que resultam em descontos, porém que não são detectados pelos filtros dos algoritmos.

São os próprios membros da comunidade que compartilham as oportunidades de ofertas e cupons de desconto. Aliada ao ambiente cooperativo dos usuários, a plataforma conta com uma equipe de especialistas que fazem a moderação das ofertas e dos comentários para promover a melhor experiência de quem a utiliza. Dessa forma, todos os links compartilhados são avaliados pelo sistema do Promobit e pelo time de especialistas que viabilizam uma navegação segura por lojas confiáveis e promoções incríveis.

Mesmo com foco na comunidade, a plataforma é aberta para que qualquer pessoa possa acessá-la. Porém, funcionalidades como comentar em ofertas, abrir tópicos no fórum ou criar uma “Lista de Desejos", ferramenta que avisa quando o preço de um produto aparece mais barato, são acessíveis apenas para quem faz o cadastro, que é gratuito.

Produtos com maiores descontos

Responsável por reunir as melhores promoções das principais lojas da internet na Black Friday, é possível encontrar no Promobit todos os tipos de produto em oferta, desde os mais badalados como smartphones, TVs, notebooks, até promoções de eletrodomésticos e itens para casa.

Porém, de acordo com a pesquisa realizada pela plataforma na Black Friday do ano passado, nem sempre os produtos queridinhos do evento estarão com o preço esperado e a economia pode vir de itens que não pretendia-se comprar, mas, que devido aos descontos agressivos, tornam-se ótimas oportunidades.

O resultado da análise apontou quais são os itens com maior probabilidade de receberem descontos médios efetivos. Confira o top 10 das categorias de produtos com maiores descontos na Black Friday de 2020:

1º - Games - 61%

2º - Livros, eBooks e eReaders - 54%

3º - Mochilas e Malas - 50%

4º - Moda e Calçados Femininos - 46%

5º - Moda e Calçados masculinos - 42%

6º - Bebês e Crianças - 40%

7º - Relógios e Jóias - 39.5%

8º - Esporte e Lazer - 39%

9º - Aplicativos e Software - 38.5%

10º - Utilidades Domésticas - 37.5%

Dicas para economizar na Black Friday

● Use cupom de desconto

Uma das melhores formas de economizar na Black Friday é utilizando o cupom de desconto, um código que quando é aplicado na página de compra faz com que você economize ainda mais. Nesse caso, aproveite os cupons que o Promobit oferece!

● Crie uma Lista de Desejos

A Lista de Desejos é um recurso que permite receber alertas sempre que o produto que está procurando aparecer em oferta no Promobit. Para isso basta cadastrar seus produtos e categorias desejados na plataforma.

● Acompanhe o preço dos produtos antes da Black Friday

Uma dica é utilizar o Comparaí, serviço de comparação de preços do Promobit que tem o compromisso de mostrar sempre o menor valor, mas apenas em lojas confiáveis e que tenham um elevado nível de atendimento ao consumidor.