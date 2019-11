Dizem que nossa imagem é nosso cartão de visita, a impressão que fica, seja ela boa ou nem tanto. Se empregarmos a mesma lógica para a realidade de uma empresa, nada mais certo do que caprichar no visual do negócio para abrir portas e melhorar o posicionamento no mercado. É justamente com este olhar que atua a Promova, localizada no bairro Guarani, região Norte de Belo Horizonte.

Especializada em comunicação visual e marketing digital, a empresa contabiliza três anos de estrada com serviços prestados em diversos segmentos. No portfólio estão criação de logomarcas, confecção de cartões de visita e desenvolvimento de fachadas - um dos carros-chefes -, dentre outros serviços. Executadas em ACM (sigla para Aluminum Composite Material), as fachadas feitas em chapas de alumínio, por exemplo, destacam-se pela beleza, imponência e a maleabilidade, que facilita o ajuste em qualquer local.

Negócio de Patrícia dos Santos começou na casa de uma tia e, hoje, conta com 25 colaboradores

Dentre os diferenciais destacados pela proprietária, Patrícia Rodrigues dos Santos, está o atendimento ao cliente, impecável do primeiro contato à entrega da encomenda. "Ainda é um mercado muito carente, tanto de serviços quanto de qualidade. Procuramos proporcionar um atendimento que seja, sobretudo, respeitoso", diz a empresária, relembrando, orgulhosa, a trajetória do negócio próprio.

"Comecei na casa de uma tia, sentada num sofá com um tablet na mão. O primeiro cliente foi atendido sem condição nenhuma, mas teve o serviço entregue e bem feito. É o sonho de uma mulher mineira se tornando realidade", define Patrícia. A agência de comunicação visual tem, hoje, uma equipe com 25 colaboradores.

Encomendas de negócios de quaisquer segmentos, instalados em qualquer município brasileiro, podem ser executados pela Promova, que leva de sete a 20 dias para entregá-las. Na carteira de clientes estão empresas como Fiemg, Ceasa e Skol Beats.

Serviços oferecidos pela agência atendem qualquer tipo de empresa e segmento em qualquer parte do país

Serviço:

Promova

Endereço: Rua Guaratinguetá, 25 - Guarani - Belo Horizonte/MG

Telefone: (31) 3324-6128

Site: agenciapromova.com

Facebook: facebook.com/promova.co

Instagram: @agpromova