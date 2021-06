Conteúdo de inteira responsabilidade da Vime Digital

A final do Campeonato Mineiro entre Atlético e América gerou muitas discussões sobre se esse, na realidade, é o grande jogo que o estado de Minas Gerais pode proporcionar nesse momento. A pergunta não vem apenas por conta da chegada do América até essa fase, afinal, o ano de 2016 teve a mesma final e a decisão do ano anterior contou com Atlético e Caldense. Nem por isso existia tal discussão naquela época.

A grande diferença que encontramos aqui é o estado frágil em que o Cruzeiro se encontra. Após uma década com muitos títulos e sendo, pelo menos por dois anos, considerado por muitos o melhor time do Brasil, a Raposa parece se encontrar agora no momento mais difícil de sua história.

Por conta de todo esse contexto, quando olhamos para a final do Campeonato Mineiro de 2021, a pergunta que imediatamente vem à mente é: será que o clássico das multidões caminha para ser o maior do estado? Bem, isso é algo que exige certa reflexão.

A ascensão do América MG

Antes de falarmos sobre o clássico das multidões, é impossível não citar o Cruzeiro. Afinal, o time foi campeão brasileiro com sobra em 2013 e também fez uma ótima campanha para levar o título em 2014, ambas as temporadas com Marcelo Oliveira. Em 2017 e 2018, já com Mano Menezes, o time conseguiu dois títulos da Copa do Brasil e se consagrou como o maior campeão do torneio, tendo vencido 6 vezes.

Se há alguns anos realizar uma aposta esportiva em um jogo entre Cruzeiro e América Mineiro indicavam amplo favoritismo da Raposa, hoje em dia a realidade é bastante diferente. Com o Cruzeiro jogando a série B pela segunda vez seguida e com o Coelho tendo uma das melhores temporadas de sua história, é difícil imaginar um favoritismo do lado cruzeirense.

Quem defende esse argumento tem como base não apenas o desempenho das equipes, mas também o confronto direto. O Coelho eliminou o Cruzeiro nas semifinais do Campeonato Mineiro desse ano sem grandes dificuldades, o que mostra que o time tem bons jogadores, uma boa ideia de jogo e um técnico que sabe o que está fazendo.

Inclusive, Lisca é um nome-chave para entendermos o atual momento do América. No clube desde o início de 2020 e após uma boa passagem pelo Ceará, o treinador finalmente se firmou entre os grandes nomes dos técnicos brasileiros. Mas é claro que o América também conta com jogadores fundamentais para chegar aos resultados que obteve, como Ademir, Ricardo Silva e Sabin, para citar apenas alguns.

Porém, mais do que isso, o time possuí uma ideia sólida de jogo, além de ser claramente bem treinado. A boa temporada da equipe rendeu apenas o vice-campeonato da série B, quando o América por pouco não ultrapassou a Chapecoense. No entanto, a excelente campanha também na Copa do Brasil mostrou que o Coelho tem condições de permanecer na elite do futebol brasileiro.

A reestruturação do Cruzeiro

Mesmo que o América esteja em ascensão, é difícil colocar o Cruzeiro como carta fora do baralho para a disputa de títulos, pelo menos dentro de Minas Gerais. Isso porque se trata de um time de tradição, com uma torcida enorme e que tem uma camisa pesada.

De todas as vezes que clubes grandes da elite caíram para a série B do Campeonato Brasileiro, nunca ninguém não tinha conseguido subir logo no primeiro ano, como aconteceu com o Cruzeiro em 2020. O atual momento da Raposa exige calma, mas principalmente uma boa estratégia de restruturação que envolve tempo para treinar e definir estratégias, porque todos sabem do que o Cruzeiro é capaz.

Em resumo, o mais interessante seria termos 3 grandes times disputando a vaga de melhor do estado e não a substituição de um grande clássico por outro. Afinal, se o futebol é feito de emoções, quanto mais times grandes brigando pelo título em Minas Gerais, melhor. Torçamos por isso.