No dia 21 de março, a Real Time Contabilidade completará 20 anos de trabalho na prestação de serviços a micro, pequenas e médias empresas, em áreas como cálculos trabalhistas, aposentadorias e inventários simplificados.

Desde o ano passado, um novo braço foi criado na área de certificados digitais, a Real Time Certificação, marcando a expansão de um negócio que começou por iniciativa de Angela Vale, de 48 anos - inicialmente, única funcionária e, hoje, diretora e proprietária da Real Time Contabilidade.

Com uma equipe de 14 contadores,a empresa atende atualmente 235 clientes, entre autônomos, microempreendedores individuais e, na maioria dos casos, empresas. “Quando comecei, o contador era visto como um profissional enrolado, e meu objetivo era oferecer um serviço rápido, assertivo e próximo ao cliente”, conta Angela, frisando que oferece disponibilidade para garantir que seus clientes sintam tal pessoalidade.

“O que segura o cliente é esse contato permanente para resolver os problemas do cliente, o que é a nossa maior satisfação, solucionando inclusive demandas que não são necessariamente contábeis. Muitas vezes, o cliente não enxerga essa parte contábil”, observa Angela Vale, indicando que a própria escolha do nome remete à ideia de tempo real, portanto, instantaneidade para solucionar as demandas.

“Nesses 20 anos, consegui obter tal credibilidade. Somos um escritório diferenciado porque toda nossa equipe operacional é formada por contadores, falamos a mesma língua, o que nos permite atender o cliente dentro das expectativas dele”, diz ela. “É como se, apesar de sermos uma empresa, fôssemos uma sociedade de contadores”, completa a fundadora da Real Time.

Angela destaca ainda o clima agradável que impera no ambiente de trabalho: “Há uns anos, uma funcionária que estava conosco há mais de uma década saiu porque eu não conseguia equiparar a oferta salarial que ela recebeu de outro lugar. Três dias depois, ela ligou, pedindo para voltar, porque sentia falta até mesmo dos problemas daqui. É como se fôssemos uma família”.

Sem parar

Com a paixão pelo setor contábil descoberta durante a faculdade, Angela Vale comemora o crescimento contínuo do negócio, destacando os principais desafios para se atingir tal marco. “A maior dificuldade é a mudança constante de legislação. Por isso, todo mês uma parte da minha equipe e eu fazemos curso de atualização, conhecimento que transmitimos para o restante do pessoal. Recentemente, fizemos um curso sobre Imposto de Renda para nos prepararmos para os próximos dois meses”, antecipa ela, referindo-se ao prazo para a o acerto dos contribuintes com o Leão.

“Outra demanda muito grande, no momento, diz respeito à aposentadoria, com a nova legislação. Damos assessoramento sobre quando será melhor para que as pessoas procurem o INSS, já sob as regras de transição”, completa.