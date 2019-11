Serviços de cabeleireiro, podologia, maquiagem, massagem, limpeza de pele, manicure e pedicure, micropigmentação de sobrancelhas. Tudo isso oferecido em ambiente confortável, com hora marcada até mesmo fora do padrão comercial. Localizado no estacionamento do Clube dos Oficiais da Polícia Militar, no bairro Prado, região Oeste de Belo Horizonte, o Bella Forma Studio é um verdadeiro reduto de bem-estar e beleza.

Em funcionamento há 20 anos, o salão de beleza proporciona conforto e facilidade aos clientes, que podem ser atendidos antes mesmo de o estabelecimento abrir as portas – de terça-feira a sábado, a partir das 9h.

“Agendando com antecedência, os profissionais atendem no horário desejado pelo cliente”, reforça a sócia-proprietária, Ludmila Delgado.

Embora esteja localizado dentro do Clube dos Oficiais, o estabelecimento, que tem segurança reforçada, é aberto ao público. Os preços também não diferem para sócios e não-sócios, mas podem ficar mais atrativos quando os serviços são fechados em pacotes. “De quarta a sábado, temos promoção de pé e mão, que saem mais baratos quando feitos no mesmo dia. O mesmo vale para o pacote de massagem com reiki, que fica mais em conta no combo com dez sessões”, exemplifica Ludmila.

Às quintas-feiras, hidratar e escovar os cabelos também tem preço especial. Um dos carros-chefes do estúdio, o design de sobrancelhas feito com hena também costuma entrar nos serviços promocionais. Bom ficar de olho para não perder a oportunidade!



História

O Bella Forma Studio nasceu há duas décadas com a proprietária Rosa Lima. Uma das profissionais mais antigas e que fazem o nome do estabelecimento é a cabeleireira Eliane Mendonça, que trabalha no local há dez anos. Dentre os oito profissionais que atendem no salão de beleza, também estão uma podóloga e manicure que é funcionária há oito anos. Homens também têm à disposição os serviços de um barbeiro.



SERVIÇO

Bella Forma Studio

Endereço: Rua Diabase, 200 - Prado - Belo Horizonte/MG - entrada pelo estacionamento do Clube dos Oficiais da Polícia Militar

Horário de funcionamento: terça-feira a sábado, das 9h às 18h - com possibilidade de atendimento mais cedo, conforme agendamento

Telefones: (31) 3290-2618/97160-7446/

98910-0640

Instagram: @bellaformastudiobh