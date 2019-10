Desde o ano de 1975 a Casa dos Contos faz parte da vida dos belo-horizontinos. Com ambiente familiar, pratos que conquistaram o paladar dos mineiros e muita tradição, o restaurante comemora 44 anos no dia 13 de outubro de 2019 e mostra que é possível manter um público fiel e apaixonado, desde que o trabalho seja feito com amor e responsabilidade.

Com um cardápio amplo e muito diversificado, a casa, que oferece pratos excelentes para compartilhar, se destaca pelo Filet Surprise (filé recheado com presunto e mozarela, risoto de frango ou arroz piemontês, batata frita, ovo e banana à milanesa) e pelo Filet à Parmegiana (filé empanado, molho ao sugo, mozarela, palmito, purê de batata e arroz).

Além deles, pratos como Filet à Novo Sul (filé grelhado recheado, ao molho madeira, com pasta de gorgonzola e ervas de Provença, purê de pêra, batata palha e arroz com passas) e Salmão Selvagem (salmão grelhado, risoto selvagem e batata sauté) chamam a atenção de clientes mais exigentes, que apreciam sabores marcantes e mais requintados.



Se não bastasse o cardápio e a preocupação com a excelência do atendimento, o restaurante também conta com espaço para exposições de arte, sendo um excelente ponto de encontro para artistas e intelectuais.

De acordo com a proprietária Maria Leonor Roque, é muito gratificante chegar aos 44 anos e ver que a casa tem muitos amigos e clientes fieis, além de continuar formando nova clientela. "Aqui na casa vemos as gerações de famílias - é tradição que passa de pai para filho e neto. Comemoramos mais esse ano com muita alegria e continuamos todos os dias concentrado esforços para manter o padrão de qualidade".

Para celebrar a data, no dia 13 de outubro a casa oferecerá um café e chocolate Nespresso como cortesia aos clientes que pedirem qualquer prato do cardápio.