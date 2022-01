Conteúdo de inteira responsabilidade da Agência Naza Music

No dia 5 de fevereiro pela primeira vez em Minas Gerais, o americano Chris Cain, um dos mais aclamados entre os guitarristas e vocalistas de Blues da atualidade, participará do Rota do Blues, no Underground Black Pub pela Marques Produções. E na mesma noite um show inédito de Wilson Sideral acompanhado de Bauxita e Rock Machine.

Sobre os artistas

CHRIS CAIN

Chris Cain possui uma performance contagiante, aliada à técnica e feeling tanto na guitarra quanto na voz barítono que remete às suas grandes influências como BB King e Albert King, com quem já tocou.

Nascido em São José, Califórnia em 1955, foi criado em uma família de amantes da música. Os pais possuíam uma extensa coleção de discos e levaram o jovem Chris para ver shows de Ray Charles, James Brown, Albert Collins, BB King, Albert King, Freddie King, Jimi Hendrix, Beatles, dentre outros.

Cain estudou Jazz na San Jose City College. Começou sua primeira banda em 1986 e lançou seu disco de estreia Late Night City Blues, no ano seguinte.

Hoje, conta com 15 discos em sua discografia e recentemente lançou o álbum Raisin’ Cain, pela renomada Gravadora Alligator Records. Com ele atingiu o 1º lugar nos EUA, 1º na Austrália e 3º na França.

Em sua carreira recebeu 4 indicações do WC Handy Award (hoje Blues Music Award), e as nomeações: 2018 pelo Blues Music Awards como guitarrista do ano, 2021 como Melhor artista de Blues contemporâneo e melhor guitarrista do ano. É uma oportunidade única de presenciar estas grandes atrações inéditas em Belo Horizonte.

WILSON SIDERAL

Cantor, compositor, guitarrista e produtor musical, Wilson Sideral, Mineiro de Alfenas, atualmente vivendo em Belo Horizonte, mistura elementos do Rock, Soul, MPB e Blues em sua música “Sideral”.

Com cinco álbuns de estúdio lançados, o EP Digital #Singles, e os volumes 1 e 2 do Projeto especial “Tropical Blues”, onde o artista relê grandes clássicos da música brasileira em versões Blues, Wilson Sideral, agora, prepara o lançamento de “Tropical Blues, Vol. 3, fechando a Trilogia de álbuns que compõem o repertório da turnê Wilson Sideral Tropical Blues.

Com indicações aos Prêmios Grammy Latino e Multishow da Música Brasileira, Wilson Sideral é também reconhecido pelo trabalho como compositor e colaboração com grandes artistas brasileiros.

Apresentações em grandes festivais de música como o Rock in Rio, Prime Rock Brasil, Vijazz & Blues Festival, Planeta Atlântida, Pop Rock Brasil, Festival BB Seguros de Jazz e Blues estão na bagagem do cantor que gosta de estar sempre na estrada.

BAUXITA

Uma das grandes vozes mineiras, com destaque para sua versatilidade e extensão vocal, aliados ao feeling e performances marcantes.

Em carreira solo participou do importante cenário de Blues Nacional da década de 90, junto aos nomes consagrados como Celso Blues Boy, André Cristovam, Blues Etílicos, dentre outros.

Participou constantemente dos Festivais de Blues de Santo André, SESC Pompéia/SP e Circo Voador/RJ. Destaque para abertura do show de Ray Charles no Parque das Mangabeiras, juntamente com Alexandre Araújo.

Para esta edição do Rota do Blues, Bauxita estará acompanhado da sua banda Rock Machine, composta pelos renomados músicos: Vinícius Pessoa, Joca e Léo Quintão e receberá Wilson Sideral, para um show inédito.

O Blues para Bauxita não é apenas um gênero musical, é um estilo de vida.

EXPOSIÇÃO DE ARTES COM MARCOS KAOY - UM OLHAR SOBRE O BLUES

O artista plástico, cenógrafo e gaitista Marcos Kaoy, que também é proprietário do Barracão Antiguidades & Arte, levará ao Underground uma exposição voltada para o Universo Blues. Apresentará um misto de artes envolvendo telas, discos de vinil, fotografias e diversas técnicas inspiradas nos grandes nomes de Blues que o influenciaram durante a carreira.

Marcos participou de outras edições do Rota do Blues que contaram com Lil Jimmy Reed, Birdlegg, Maurice John Vaughan, Terry Harmônica Bean, Harmônica Hinds e foi o responsável pelo cenário do Rota do Blues Festival com Lorenzo Thompson no Teatro Sesiminas em 2021.

Tem no currículo participação de outros grandes eventos e Festivais como o Mississipi Delta Blues Festival, Dipanas Blues Festival, Street Blues Festival e Cold Hot, Ibitipoca Blues Festival e cenários para o Festival Blues Verão, DVD da banda Audergang e Festival Internacional do SESC/RJ Blues e Jazz.

PROJETO ROTA DO BLUES

Idealizado por Bruno Marques, e realizado pela Marques Produções, o Rota do Blues acontece desde 2014, através de edições durante o ano e festivais. O principal objetivo é o de fomentar, incentivar e disseminar o gênero Blues no Brasil, com o intercâmbio cultural dos genuínos artistas de blues americanos, do Brasil e de diversos outros países. Além disso, ampliar no Brasil a rota de circulação dos artistas internacionais com músicos da cena brasileira. Com o projeto e artistas do Rota, já foram percorridos nove estados do Brasil e 37 cidades, em diversos eventos e nos mais conceituados festivais do gênero. É um dos projetos em destaque da cena nacional.

ROTA DO BLUES

Atrações: Chris Cain (USA), Wilson Sideral, Bauxita & Rock Machine

Sábado – 5 de fevereiro às 20h

Underground Black Pub

Av. Itaú, 540 – Dom Cabral – BH

Informações: @undergroundblackpub

Ingressos: https://www.sympla.com.br/chris-cain-usa-wilson-sideral-bauxita-e-rock-machine__1457394