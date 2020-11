Conteúdo de responsabilidade de Celso Martins Santos

Os brasileiros têm optado cada vez mais por realizar compras pela internet. Esse costume parece ter se intensificado durante a pandemia do coronavírus, que fez com que comércios se adaptassem à nova realidade e dinâmica de negócios, além de terem que seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). No entanto, é no final do ano, mais precisamente na Black Friday, que o número de compras online realmente aumenta.

É importante dizer que a tecnologia pode ser usada antes mesmo de adquirir um produto. Ou seja, os clientes podem preencher formulários para receber as melhores ofertas. Por exemplo, já está aberto cadastro para a Black Friday da Drogaria São Paulo em 2020.

Nesse contexto, uma vez que os dados foram devidamente informados, o cliente recebe uma mensagem diretamente no seu celular ou e-mail com a seleção das melhores ofertas. É mais uma facilidade proporcionada no mês de novembro. É preciso dizer que o cadastro é super dinâmico, rápido e totalmente gratuito.

No caso das Drogaria São Paulo, que são conhecidas por apresentarem ótimos preços, vale investir na agilidade. Isso porque como as promoções são extremamente atrativas, os produtos tendem a acabar muito rápido. A dica deve ser aplicada a lojas físicas ou virtuais.

É importante acessar o site todos os dias para não perder as ofertas. Até 27 de novembro, dia oficial da promoção, serão lançadas ofertas e com opções de parcelamentos sem juros. Essas promoções fazem parte da "esquenta" Black Friday, lançadas durante todo mês de novembro.