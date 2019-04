Já tradicional em Belo Horizonte e um dos maiores festivais de música segmentada do país, o Samba Prime chega à oitava edição trazendo alguns dos maiores nomes do samba e pagode à Esplanada do Mineirão, no sábado, 25 de maio, a partir das 15h. Ferrugem, Dilsinho, Sorriso Maroto, Suel, Belo, Turma do Pagode e Thiaguinho estão escalados para compor o time de atrações principais.

O evento será dividido em três setores, dois deles com bebida liberada. Os ingressos já estão à venda nas lojas físicas da Central dos Eventos e pelo site www.centraldoseventos.com.br. Mas, atenção: a virada do segundo para o terceiro lote acontecerá na próxima quarta-feira (17), data em que os preços devem sofrer aumento.

Referência atual do pagode, Ferrugem apresentará sucessos como “Sinto Sua Falta”, “Pra Você Acreditar”, “Pirata e Tesouro” e “É Natural”. Enquanto o galã Dilsinho encantará os presentes com canções no topo das paradas de rádio: “Péssimo Negócio”, “12 Horas” e “Refém”.

No repertório dos grupos Sorriso Maroto e Turma do Pagode aparecerão hits que marcaram a trajetória de cada um deles, como “Chave e Cadeado”, “Sinais”, “Brigas Por Nada”, “Clichê”, além de “Deixa em Off”, “A Gente Tem Tudo a Ver” e “Lancinho”, respectivamente.

Suel, pela primeira vez na capital mineira em carreira solo, relembrará seu trabalho nos vocais do Imaginassamba, sem se esquecer de apresentar ao público mineiro os projetos da nova fase. Já Thiaguinho não deixará faltar as faixas mais queridas, como “Ousadia e Alegria”, “Ainda Bem”, “Ponto Fraco”, “Acredito No Amor” e “A Amizade É Tudo”.

E o artista Belo, em turnê do seu disco mais recente, “Mistério”, fará um mix em seu show do novo CD com músicas bem conhecidas da plateia: “Razão da Minha Vida”, “Perfume”, “Tudo Mudou”, “Tempo de Aprender”.

Relativamente aos setores, o “Espaço Samba”, que terá bebidas vendidas à parte, custa R$ 60. Com cerveja, vodka, energético, sucos, refrigerante e água liberados e bares e banheiros exclusivos, o “Espaço Prime” vale R$ 130.

Por fim, pelo “Espaço Golden”, que dá direito ao open bar de espumante, energético, vodka, cerveja, catuaba, citrus, refrigerante e água, além de acesso à área reservada em frente ao palco e ao Espaço Prime, são cobrados R$ 210.

Todos os valores citados são do segundo lote.



SERVIÇO

Samba Prime, na Esplanada do Mineirão (Avenida Antônio Abrahão Caran, 1001 – bairro São José, Belo Horizonte), no sábado, 25 de maio, a partir das 15h. Ingressos à venda nas lojas físicas da Central dos Eventos e pelo site: www.centraldoseventos.com.br