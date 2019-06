A The Bulls Hamburgueria é especializada em hambúrgueres artesanais, elaborados com alimentos frescos. A carne, por exemplo, é moída e moldada diariamente.

A casa, de inspiração americana, sem fugir da essência brasileira, funciona há mais de três anos no mesmo endereço, no bairro Palmeiras, região Oeste de BH. Mas está sempre preocupada em levar novidades para a clientela.

Em julho, será lançado um grande desafio aos fregueses mais famintos. Eles serão convidados a consumir, em apenas 12 minutos, um “Destroyed” (pão com gergelim, quatro carnes de 190g cada, três camadas de bacon, três ovos, duas camadas de queijo prato, cheddar, picles, alface, tomate, cebola roxa e molho), além de um milk shake de 450ml, um refrigerante lata e uma batata média.

O vencedor leva para casa R$ 100 e uma camisa com o título “Destruidor da Fome”.

As redes sociais da hamburgueria vão disponibilizar o formulário de inscrição para os interessados, bem como um termo de responsabilidade e outro de cessão imagens. Preenchendo-os, o consumidor passa a participar da disputa.

Outras boas novas previstas para o segundo semestre deste ano são o lançamento de hambúrgueres mensais, feitos com “ingredientes que o brasileiro gosta, sem perder a pegada artesanal” , como define a sócia-proprietária, Marília Cérvio. Entre esses componentes, estarão milho, batata palha e catupiry.

As receitas são exclusivas do empreendimento, desenvolvidas “a partir de muito estudo e vários testes”, afirma a empresária.

O queridinho da clientela, segundo Marília Cérvio, é o “Bacon Bulls”, responsável por 70% das vendas do local. Preparado com pão, bacon, 190g de carne, queijo, alface e molho, sai a R$ 22,90. No combo com refrigerante ou suco em lata e batata média, custa R$ 28,90.

O “Mad Bulls” também não deixa a desejar: pão australiano, 190g de carne, cebola caramelizada ao vinho tinto, bacon, queijo gorgonzola, alface, tomate e picles. Custa R$ 29,90 sozinho e R$ 37,90 no combo. Entre as bebidas, são servidas também cervejas artesanais.

E quem deseja ser surpreendido por uma explosão de sabores precisa conhecer o “Parmesan Bulls”, com pão, carne de 190g, bacon, queijo gouda, creme de parmesão, crispy de alho poró e alface roxa. O preço unitário é R$ 29,90 – ou R$ 37,90, com acompanhamentos.

Já para aqueles que se sentem satisfeitos com menos carne, foi lançado o “Smash Bulls”: pão brioche, 120g de carne bovina, bacon artesanal, queijo prato, ovo e maionese, por R$ 10.

A The Bulls ainda oferta porções como palito de mussarela, almofadinha de queijo e anéis de cebola. Outro item com boa saída é o milk shake, disponível nos sabores Negresco, Nutella, leite Ninho, morango com ninho e Ovomaltine, a valores variados. O preferido é o de Ninho com Nutella, por R$ 19,90.



SERVIÇO

The Bulls Hamburgueria

Endereço: Rua Eduardo Brochado, 1.782 – Palmeiras, BH

Funcionamento: De terça a sábado, das 18h à 0h / Domingo, das 18h às 23h / Delivery durante o dia

Telefone: (31) 3374-3520

Site: www.thebullshamburgueria.com.br

Fan page: @thebullshamburgueria

Instagram: @thebullshamburgueria