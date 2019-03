Na área da panificação, é possível gerir melhor a sua empresa controlando as perdas e os produtos mais vendidos, aumentando o valor médio gasto por cada cliente e criando metas de venda de produtos de fabricação própria, em promoção e sobremesas. Tudo isso é ensinado de maneira relativamente simples no e-book "O futuro das padarias em seis passos", disponível para download gratuito.

O livro digital é fruto de uma parceria entre a PH Gestão para Resultados, sociedade de Paulo Henrique de Oliveira e Michel Abras, e a Simone Collet Consultoria Estratégica. Pedro Henrique, autor da publicação, é especialista em Marketing e também tem especialização em Análises e Reestruturação de Processos pela Universidad Rey Juan Carlos, em Madri, na Espanha.

Como profissional, ele é gestor estratégico de mais de 150 restaurantes e padarias pelo Brasil, com experiência nos setores varejista, industrial e de serviços, e sócio-proprietário da Cervejaria Fürst, na capital mineira. Além disso, atua como professor na pós-graduação do Senac em Minas, diretor do CDL Jovem em BH e consultor do Sebrae nacional.

"A PH nasceu em 2011, com o intuito de oferecer conteúdo para a área da gastronomia. Ao longo do nosso caminho, percebemos que as empresas necessitavam de mais do que isso. Então, estudei um ano na Espanha sobre gestão de processos no mercado da alimentação", explica Pedro sobre os três pilares em que a edição está ancorada: cozinha, conteúdo e gestão.

Material didático

De forma sucinta, o e-book apresenta seis passos para o sucesso no gerenciamento de padarias, confeitarias, lanchonetes e afins. O primeiro - e talvez o mais importante deles - é o treinamento do pessoal, bem como as orientações diárias e a padronização dos processos, considerando a alta rotatividade do segmento e a importância do bom atendimento para se destacar no mercado.

O segundo é a inovação, menos relacionada à tecnologia do que se pensa, como expõe o especialista. O mais importante é “inovar nas ações”. Significa oferecer não apenas produtos, porém uma experiência completa, que entretenha os consumidores, fazendo-os passar um período de tempo maior no estabelecimento e sair dele com a cesta cheia.

Terceiro, quarto e quinto passos têm a ver com os números do empreendimento. São eles: o relacionamento, o que inclui ter uma base de dados eficaz; a gestão, que pressupõe metas com objetivos bem delineados; e os indicadores, muitas vezes desconhecidos pelos empresários. Por fim, o marketing é importante para educar os fregueses para o melhor entendimento dos produtos, especialmente aqueles de fabricação própria.

O material completo pode ser baixado no site: www.padarialucrativa.com.br