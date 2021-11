*Conteúdo de responsabilidade de Fernanda Aparecida Elias Batista

Conectar, qualificar e dar visibilidade para mulheres produtoras de eventos, que estão nos bastidores e trabalham para proporcionar as melhores experiências para o público e seus clientes. Esse é o objetivo do seminário “Preparação para retomada”, promovido pelo projeto Mulheres na Produção. O evento será realizado em formato híbrido, nos dias 9, 10 e 11 de dezembro no Lounge Panorâmico do Estádio Mineirão (Avenida Antônio Abrahão Caram 1001- Bairro São José) e com transmissão simultânea via plataforma privada, para as participantes que optarem por acompanhar a programação online. Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$ 37.

“Neste momento, onde o mercado de eventos já se prepara para uma retoma segura, com a realização de eventos de diversos segmentos, tamanhos e formatos, se faz necessário a conexão dessas profissionais, com assuntos e conteúdo que irão ampliar seus conhecimentos técnicos e humanizados, para lidar nos bastidores, com a execução desses projetos de forma responsável, para que as entregas sejam como esperadas tanto pelos órgãos públicos, público participante e contratantes”, explica Mauren Castro, produtora executiva e coordenadora do evento.

A fundadora do projeto, Fernanda Batista, que também é produtora executiva e fundadora do projeto Mulheres na Produção, explica que a intenção do encontro é reunir mulheres não só de BH, mas de todo o país, para debater a execução de eventos, de diversos segmentos, cases de sucesso e compartilhar experiências e conteúdos relevantes para a retomada das produções.

Além dos painéis e palestras estão previstas visitas guiadas e turísticas por espaços em Belo Horizonte, momentos de networking entre as participantes e happy hour. Dentre os temas apresentados durante a programação estão: o case de 20 anos do Rock in Rio, eventos turísticos, sustentabilidade, acessibilidade e segurança nas produções, festivais independentes e desenvolvimento de carreira. O evento é patrocinado pela Prefeitura de Belo Horizonte por meio da Belotur. E conta também com o apoio do Estádio Mineirão, Rádio Itatiaia e Sympla.

A programação completa do evento está disponível em: https://www.sympla.com.br/mulheresnaproducao

Representatividade feminina no mercado de eventos é a máxima do projeto Mulheres na Produção

O coletivo "Mulheres na Produção" foi criado em 2018, pela produtora Fernanda Batista, em Belo Horizonte, mas tem alcance nacional. Profissionais de eventos de todo o país fazem parte dessa rede colaborativa feminina e acessam o conteúdo gerado por todas as integrantes. Por meio de suas redes sociais, reúne mais de 6 mil mulheres de áreas diversas da produção de eventos: técnica, executiva, musical, bookers, logística, portaria, camarins, live marketing, dentre outros.

Além de ações de conexão e capacitação para mulheres que atuam com produção de eventos, o coletivo realiza diversas atividades como troca de experiências, indicações de fornecedores e oportunidade de vagas para as participantes.

Serviço:

Evento: Preparação para a retomada

Datas: 9,10 e 11/12/2021

Horário: das 8h às 18h

Híbrido: Estádio Mineirão- Avenida Antônio Abrahão Caram 1001- Bairro São José) e também online, transmissão via plataforma privada

Ingressos a venda: https://www.sympla.com.br/mulheresnaproducao

Instagram: @mulheresnaproducao